El Gobierno vasco abonará las ayudas por la veda de los delfines a mediados de octubre
Los afectados, entre los que se incluyen dos barcos de Ondarroa y otros tantos de Bermeo, habían denunciado «sentirse completamente abandonados»
Mirari Artime
Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54
El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca comenzará el próximo 15 de octubre el abono de ayudas por la paralización temporal pesquera para reducir las capturas accidentales de delfín común y otros pequeños cetáceos en el Golfo de Bizkaia.
La medida obligó a permanecer atracados a dos embarcaciones de altura del muelle ondarrés, otros tantos de Bermeo y un quinto de Pasaia. Los afectados habían denunciado que se sentían «completamente abandonados» en una concentración de protesta que llevaron a cabo el pasado fin de semana en el puerto ondarrés.
En total, se repartirán 263.750 euros de los que el 70%, (184.625), corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), y el 30% restante, a cargo del Gobierno vasco.
Sostenibilidad
Desde el departamento de Pesca, por su parte, han destacado que «los arrantzales vascos constituyen un modelo de sostenibilidad y compromiso en la gestión de las distintas pesquerías», ha señalado el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral, Leandro Azkue.
«Gracias a la concienciación profesional se consigue el mantenimiento de diversas especies absolutamente necesarias para garantizar el futuro de la biodiversidad marina de nuestras aguas», ha añadido Azkue.
