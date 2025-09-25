El Gobierno vasco abonará las ayudas por la veda de los delfines a mediados de octubre Los afectados, entre los que se incluyen dos barcos de Ondarroa y otros tantos de Bermeo, habían denunciado «sentirse completamente abandonados»

Los marineros afectados por la veda protestaron frente al puerto de Ondarroa.

Mirari Artime Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54 Comenta Compartir

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca comenzará el próximo 15 de octubre el abono de ayudas por la paralización temporal pesquera para reducir las capturas accidentales de delfín común y otros pequeños cetáceos en el Golfo de Bizkaia.

La medida obligó a permanecer atracados a dos embarcaciones de altura del muelle ondarrés, otros tantos de Bermeo y un quinto de Pasaia. Los afectados habían denunciado que se sentían «completamente abandonados» en una concentración de protesta que llevaron a cabo el pasado fin de semana en el puerto ondarrés.

En total, se repartirán 263.750 euros de los que el 70%, (184.625), corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), y el 30% restante, a cargo del Gobierno vasco.

Sostenibilidad

Desde el departamento de Pesca, por su parte, han destacado que «los arrantzales vascos constituyen un modelo de sostenibilidad y compromiso en la gestión de las distintas pesquerías», ha señalado el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral, Leandro Azkue.

«Gracias a la concienciación profesional se consigue el mantenimiento de diversas especies absolutamente necesarias para garantizar el futuro de la biodiversidad marina de nuestras aguas», ha añadido Azkue.