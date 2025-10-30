El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La rampa mecánica de la calle San Juan quedó inutilizada con un balón. G.U.

Gernika instalará cámaras y aplicará «duras» sanciones para frenar a los vándalos

El alcalde José Mari Gorroño ha pedido a la Policía Municipal «que actúe con firmeza» contra los autores de los destrozos registrados en varios puntos de la villa foral

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

El alcalde de Gernika, José Mari Gorroño (Guztiontzako Herria), ha pedido a la Policía Municipal «que actúe con firmeza» ante el incremento de conductas «vandálicas» registradas durante los últimos fines de semana en diferentes puntos de la villa foral. «Estamos gastando mucho dinero en reponer y arreglar el mobiliario urbano que se dedican a romper algunos jóvenes», denunció el mandatario local durante la última sesión plenaria. Gorroño avanzó, asimismo, la instalación de más cámaras de vigilancia en puntos señalados del municipio y la imposición de «duras» sanciones a los responsables de actos incívicos.

Hasta ahora, los incidentes se han concentrado en el entorno del colegio público Allende Salazar y la ikastola Seber Altube, próximos al parque de los Pueblos de Europa y la Casa de Juntas. «Rompen barandillas y farolas, algo que no podemos permitir», criticó el primer edil. Al parecer, algunas cuadrillas acceden también por la noche al patio deportivo del colegio público, «armando escándalo y molestando a los vecinos que residen por la zona alta de Zearreta».

«Pagarán ellos o sus padres»

El alcalde ha explicado que incluso se ha llegado a sabotear la rampa mecánica de la cuesta del ambulatorio, «donde alguien introdujo de manera intencionada un balón», que dejó la instalación fuera de servicio. «En esa zona ya hay una cámara y se instalará otra más», matizó. «Que la gente deje de hacer el tonto, porque quienes actúen de esa forma van a tener que pagar por ello. Ellos o sus padres», aclaró tajante. «En Gernika hay muchos lugares para divertirse sin causar daños».

Hace una semanas, desconocidos arrancaron también árboles recién plantados en el Pasealeku, un acto que el regidor calificó de «inaceptable». Ante esta situación, se ha dado orden a los agentes locales para que actúen e identifiquen a sus autores.

