ETS abre un nuevo vestíbulo de la estación de tren de Gernika, listo para la feria del Último Lunes Movilidad Sostenible pondrá en servicio el viernes la nueva sala de las canceladoras, de 244 metros cuadrados,para mejorar la accesibilidad y la integración urbana en el entorno ferroviario de la villa foral

Euskal Trenbide Sarea (ETS) abrirá este viernes la puerta grande del ferrocarril en Gernika. El ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, pondrá en servicio la nueva estación de tren de la villa foral, justo en vísperas del Último Lunes de Octubre, la cita más multitudinaria del calendario festivo gernikarra.

Las miles de personas que se espera que lleguen el próximo lunes a disfrutar de la fiesta del agro vasco lo harán estrenando unas instalaciones «más modernas, seguras y accesibles», pensadas para mejorar y reforzar la movilidad sostenible en la comarca de Busturialdea.

El nuevo vestíbulo, situado en el andén dirección Bermeo y próximo a la estación de autobuses, se levanta sobre el espacio que antes ocupaba un edificio de almacén. Con dos accesos simétricos y totalmente accesibles, la instalación se integra de forma natural en el entorno urbano y cuenta con una salida adicional hacia la zona ajardinada «para facilitar el flujo de personas en días de gran afluencia, como el próximo lunes», señaló el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible. Miguel Ángel Páez ha visitado hoy martes los trabajos de la nueva estación de tren de Gernika, que acoge 600.000 viajes al año, acompañado de la directora de Infraestructuras de Transporte, Loly de Juan, el director general de ETS, Antonio López y el alcalde de Gernika, José Mari Gorroño.

Una de las principales mejoras dentro del plan de obra ha sido la supresión del paso a nivel entre andenes, «que se ha sustituido por una pasarela elevada cubierta con ascensores adaptados y escaleras fijas, con el fin de elimina riesgos y garantiza la seguridad de los usuarios». El vestíbulo, de 244 metros cuadrados, acoge las funciones de venta de billetes y control de acceso, así como los espacios técnicos necesarios para la operación ferroviaria.

El edificio de la histórica estación de tren de Gernika quedará fuera de uso como terminal de viajeros, «pero conservará su valor patrimonial», han asegurado desde ETS. Por otro lado, la apertura de la nueva estación se enmarca en un plan de modernización del ramal Amorebieta–Bermeo, en el que ETS ha invertido 10 millones de euros en los dos últimos años. Las actuaciones han incluido la renovación integral de la vía, catenaria y señalización, así como mejoras en las estaciones de Bermeo y Mundaka.

