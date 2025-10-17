El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El desfile de los trajes regionales típicos de Rumanía tengrá lugar a las 15.30 horas en al plaza de San Juan Ibarra de Gernika. C.B.

La comunidad rumana celebra este sábado su tradicional Día de la Cosecha en Gernika

El festival de otoño espera reunir a más de 600 personas en torno a un programa que incluye una muestra de trajes y degustación de «delicias» del país del sureste europeo

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:30

Comenta

Gernika se convierte este sábado en el epicentro del denominado Día de la Cosecha enmarcado dentro del festival de otoño de Rumanía que en la ancestral tradición del país del sureste europeo celebra «el trabajo de los hombres y mujeres en la tierra y la recogida de sus frutos», explicó la impulsora de la fiesta, Catalina Bobe.

La segunda edición de la cita espera reunir «a más de 600 rumanos» provenientes de diferentes partes del Estado. La jornada, de hecho, tiene como fin «convertir a Gernika en un gran punto de encuentro de la comunidad rumana, que sirva a su vez para mostrar y compartir nuestra cultura al resto del público que quiera disfrutar de este gran día», apuntó Bobe, asimismo.

El programa, que se desarrollarán en la plaza San Juan Ibarra de la villa foral, arrancará a las 11.00 horas con la animación del DJ Paul Vladescu. Una hora después, la asociación Balada pondrá en marcha un taller de hilo y aguja en la que los más pequeños tendrán la oportunidad de aprender a coser a punto de cruz entre otros técnicas. Tras el lanzamiento del txupinazo a las 13.30 horas, Diana Marisa se encargará de ofrecer un espectáculo de baile y música a los niños que incluirá el aprendizaje de sencillas coreografías propias del folklore rumano.

El acto central del día, no obstante, tendrá lugar a las 15.30 horas con un gran desfile de trajes regionales en el que participarán medio centenar de personas de todas las edades. «Va a ser muy vistoso», avanzan desde la organización. La jornada festiva acogerá también la degustación de «delicias propias de nuestra cultura» como rollos 'mici' de carne picada a la brasa, salchichas 'carnati' y dulces. Tampoco faltarán los puestos de artesanía además de la celebración de un sorteo.

