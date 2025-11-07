El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las tiendas de Ondarroa aplican descuentos para dinamizar el sector. ZATOZTE

Los comercios de Ondarroa y Lekeitio dinamizan las compras con sendas campañas

En la localidad pesquera aplican descuentos de entre el 10 y el 15% y en la villa turística celebran un bingo popular

Mirari Artime

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:09

Los pequeños comercios de Ondarroa y Lekeitio han decidido dinamizar las compras con sendas campañas que se llevarán a cabo a lo largo de este fin de semana. En la localidad pesquera, los establecimientos asociados en Zatozte, aplicarán un descuento entre el 10 y el 15% en el precio final de las adquisiciones realizadas.

En la villa turística, por su parte, las tiendas agrupadas en torno a Kitto celebran el sábado una jornada popular que arrancará a las once de la mañana con una cita para los chavales que podrán disfrutar de juegos e hinchables en la plaza Aurrera.

Líneas y bingo

Posteriormente, al mediodía arrancará un bingo popular en el que los ciudadanos podrán tomar parte con los cartones que se han repartido a lo largo de la semana entre los clientes que han realizado sus compras en los pequeños negocios del municipio.

«Se cantarán 24 líneas, que tendrán un premio de 20 euros cada uno y si se da la coincidencia de que hay más de uno a la vez, cada uno se llevará su galardón», han detallado los promotores de la iniciativa que persiguen destacar la importancia que el sector tiene en la vida de los pequeños pueblos. «También se leerán seis bingos dotados con 100 euros cada uno», han añadido.

