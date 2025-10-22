Bakio incorporará 25 contenedores marrones para la recogida de residuos orgánicos El Ayuntamiento destina 30.000 euros a la compra e instalación de los depósitos marrones para facilitar el reciclaje

Los contenedores marrones se instalarán en los puntos limpios en los que no existan.

El Ayuntamiento de Bakio ha puesto en marcha el proceso para adquirir 25 nuevos contenedores marrones destinados a la recogida de residuos orgánicos. La inversión, con un presupuesto de 30.000 euros, incluye el suministro, transporte y montaje de los nuevos depósitos de color marrón, que se instalarán «en todas las zonas donde aún no hay contenedor específico para esta fracción», señalan fuentes municipales.

El Consistorio costero persigue a través de esta iniciativa facilitar a los vecinos de la localidad turística la separación de los restos orgánicos y cumplir con las exigencias europeas en materia de reciclaje. «Nuestro objetivo es alcanzar una recogida selectiva del 65% de los residuos y que el uso del contenedor marrón sea tan cómodo como el del resto», apuntó la alcaldesa de Bakio, Amets Jauregizar.

Cada contenedor tendrá una capacidad de 2.000 litros y estará dotado de una apertura mediante pedal. Además, su cuerpo estará fabricado «con al menos un 80% de plástico reciclado». Su rotulación estará impresa en euskera, castellano y braille. Además, los nuevos contenedores estarán adaptados «para la instalación futura de sistemas inteligentes», apuntaron fuentes municipales.

Recogida cómoda

Contarán con una garantía mínima de un año, ampliable, y el contrato para su adquisición prevé un plazo máximo de 12 semanas para la entrega y colocación de los contenedores, a partir de su adjudicación.

La medida, por otra parte, responde «al compromiso de nuestro ayuntamiento con la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa europea, facilitando que todas las personas vecinas puedan participar en la recogida selectiva del orgánico de forma cómoda y accesible», matizó, asimismo, la primera edil del municipio costero.

