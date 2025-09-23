Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao

Correos ha puesto a la venta su sede central de Bilbao, ubicada en el número 19 de la calle Alameda de Urquijo. La compañía ha ... lanzado una subasta pública para que cualquier particular o empresa interesada en comprar el inmueble pueda presentar una puja. El precio de salida asciende a 13,5 millones de euros y el plazo de admisión de ofertas estará abierto hasta el martes de la semana que viene.

La venta del histórico edificio se barruntaba desde hace un par de años. Durante este tiempo se han ido dejando caer varias pistas en el camino. Quizás la más consistente tenga que ver con la consulta que realizó al Ayuntamiento de Bilbao una empresa vinculada al exjugador del Barcelona Gerard Piqué. A comienzos de 2024, un conocido arquitecto vizcaíno compareció ante la Comisión de Patrimonio del Consistorio para preguntar si la sede podría transformarse en un hotel de lujo, ya que el inmueble está protegido por el actual ordenamiento urbanístico. El profesional realizaba el trámite a petición de Kerad EB, una de las firmas vinculadas al exfutbolista blaugrana, tal y como adelantó entonces ELCORREO.

Otro de los síntomas que anticipaban una posible enajenación del bloque por parte de Correos fue el traslado, en junio pasado, de parte de la carga de trabajo de la oficina central a la de Miribilla. Los vecinos de las calles Bailén, Dos de Mayo y otras cercanas pasaron a depender del establecimiento ubicado en el barrio alto. Un volantazo que suscito una ola de rechazo por parte de los usuarios, que reunieron 1.064 firmas contra este cambio, al entender que resultaba menos operativo y, sobre todo, innacesible para un buen número de personas con problemas de movilidad. También en círculos sindicales se daba por posible la salida al mercado del edificio.

Por último, en los últimos tiempos, Correos, que es una sociedad de capital público, ha ahondado en su política de venta de inmuebles históricos y céntricos en grandes núcleos de población. Su estrategia pasa ahora por alquilar oficinas más pequeñas y accesibles y trasladar la paquetería y los envíos de cierto volumen a pabellones logísticos en las afueras de las ciudades. Desde 2019, así ha sucedido, por ejemplo, en Valencia, Elche, Almería, Avilés o Castellón. Ahora, parece que le ha tocado el turno a Bilbao.

¿Qué destino podría tener el edificio? El inmueble fue levantado hace casi un siglo (en 1927) y es obra del arquitecto Secundino Zuazo. Cuenta con una superficie construida de 5.800 metros cuadrados, distribuidos entre un semisótano, la planta baja y otras cuatro alturas. El solar ocupa 1.245 metros cuadrados. El bloque está calificado como equipamiento de carácter público. Es decir, no puede dedicarse a vivienda. Al menos, si no se produce una recalificación, lo que parece algo más que improbable. Con el actual ordenamiento urbanístico en la mano, la construcción podría transformarse en un negocio de servicios, como un hotel –tal y como estudiaba la empresa de Gerard Piqué– o una residencia de mayores, por ejemplo.

Cada vez más alojamientos

Todo ello teniendo en cuenta que el inmueble está protegido y que hay determinados elementos arquitectónicos (fachada, cubierta...)que no pueden ser eliminados. En concreto, la obra de Secundino Zuazo cuenta con un nivel de salvaguarda del tipo 'especial B' (el segundo más alto dentro de un ránking de 4 escalones). Con motivo de la consulta realizada por la empresa Kerad, la Comisión de Patrimonio no vio con malos ojos una posible transformación en hotel, aunque evitó emitir un dictamen definitivo a la espera de un proyecto más concreto.

En las últimas semanas se ha reactivado el interés por abrir alojamientos destinados al turismo en el centro de Bilbao. De esta forma, se ha conocido el desalojo de un edificio de la zona de Jardines de Albia para dejar paso a un negocio de este tipo.