¿Pujará Gerard Piqué por el histórico edificio? El excentral del Barcelona se interesó en su día por convertir la sede de Correos de Alameda de Urquijo en un hotel de lujo

Josu García Martes, 23 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Al tratarse de una empresa de capital público, Correos no puede vender directamente su sede central de Bilbao a un inversor. El traspaso tiene que cumplir una serie de requisitos de transparencia e igualdad de oportunidades. Por eso se ha sacado una subasta, a la que podrá concurrir cualquier interesado.

¿Pujará Gerard Piqué? Lo cierto es que una de sus empresas (Kerad) contrató hace más de un año a un arquitecto local para estudiar la operación. Pero también podría darse el caso de que la subasta quedara desierta. En tal caso, Correos tendría las manos libres para negociar directamente con cualquier compañía, incluida la de Piqué.

Con todo, Correos podrá seguir utilizando el edificio de manera gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026. Esa es una de las condiciones que ha impuesto en el pliego que rige la venta del activo. Su postura en los últimos dos años ha sido la de negar la mayor. Cuando este diario publicó en junio de 2024 que una empresa de Gerard Piqué estaba interesada en transformar el edificio en un hotel, la dirección en Euskadi sostuvo que no había intención de vender. «Seguimos y seguiremos manteniendo nuestra operativa y prestando nuestros servicios en Bilbao en el edificio en Alameda de Urquijo 19». Esa fue la tajante respuesta. También desligó, en primavera, el traslado de parte de la carga de trabajo a Miribilla de una posible salida al mercado.