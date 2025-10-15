Un coro de altos vuelos: cantan 'Lau Teilatu' de Itoiz en un avión de Bilbao a Barcelona y emocionan al resto de pasajeros El grupo vocal femenino Vocalia Taldea regaló una actuación en directo a los viajeros que aplaudieron a rabiar su interpretación de la bella canción del mítico grupo de rock vasco

Normalmente, que a los pasajeros de un vuelo se les ponga la piel de gallina estaría relacionado con un problema grave en el avión que haría peligrar su integridad física. Pero eso no es lo que pasó en un vuelo que hacía la ruta Bilbao-Barcelona. Fue la emoción del momento la que embargó a los viajeros que escucharon, anodadados, a 40 voces femeninas cantando al unísono el conocido tema del grupo Itoiz 'Lau Teilatu'. Imposible no estremecerse con su magistral interpretación 'a cappella' de una de las canciones más hermosas del rock vasco.

¿Cómo surgió esa música celestial, en el sentido más literal de la palabra, en lo que se preveía un rutinario vuelo? Resulta que en el avión viajaban 40 miembros del coro femenino Vocalia Taldea, procedentes de Euskadi, Navarra y La Rioja. Y, de repente, comenzaron a entonar las estrofas de la mítica canción que habla de encontrar la alegría en los momentos sencillos, de la celebración, la esperanza y la conexión amorosa. También de la promesa de volver a reunirse, lo que venía al pelo a un viaje de esas características.

Naturalmente, ante todo ese portento artístico, el resto de pasajeros dejaron aparcados sus auriculares, las pantallas de sus móviles o sus libros para escuchar ese auténtico regalo para sus oídos. Y, como es natural, muchos de ellos no pudieron evitar emocionarse tanto por la belleza intrínseca de la canción como la portentosa calidad de las voces junto a lo inesperado del momento. Su magistral interpretación finalizó con una oleada de aplausos por parte de sus compañeros de viaje para agradecerles ese mágico momento que no olvidarán nunca

«Los ángeles cantan en el cielo»

El vídeo de su interpretación a 12.000 metros de altura fue colgado hace tres días en la cuenta de Instagram del coro de voces blancas que cuenta con más 700 'me gusta' y más de 40 comentarios. Muchos de ellos no tienen desperdicio. «Nunca me tocan viajes así, ¡maravilloso!», se quejaba una usuaria. «Los ángeles cantan en el cielo», decía otra en plan poético. «Vaya regalo», ensalzaba otra internauta. «Mejor viaje no se puede hacer», resaltaba otra.

Como señala Vocalia Taldea en su propia página web, este coro femenino comenzó su andadura en el año 2.000 de la mano de su actual director, Basilio Astulez. El objetivo de este grupo vocal formado por mujeres profesionales del mundo de la música es contar con un amplio repertorio tanto de temas clásicos como de música contemporánea, tanto vascas como internacionales, que no suelen interpretarse habitualmente en este tipo de agrupaciones.

Y ahí el 'Lau Teilatu' de Itoiz es fiel al espíritu de este conjunto de voces de altos vuelos que ha logrado emocionar tanto a los pasajeros como a todas las personas que han visto el vídeo en las redes sociales. Asiduas participantes de festivales y ciclos musicales en España y Europa, las componentes de Vocalia Taldea han grabado cuatro discos, 'Neskatxena', 'María Mater',' Haizeak Dakar'y, en 2023, 'Guri', dedicado íntegramente a obras de compositores vascos. También hicieron una gira en 2019 con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y pusieron en marcha otros recitales con piezas de música clásica y religiosa.