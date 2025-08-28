Continúa la búsqueda del vecino de Sodupe desaparecido desde el fin de semana

Los Servicios de Emergencias de Euskadi continuaron ayer la búsqueda del vecino de Sodupe de 50 años desaparecido desde el pasado fin de semana. El ... operativo se suspendió a última hora del día por falta de luz natural.

La desaparición de este vecino fue denunciada por un familiar que llevaba horas sin saber nada de él. El hombre es muy conocido en la localidad encartada por su pasión por la montaña. En especial por lo que le gusta subir al monte Eretza por diversas vertientes.

Su familia puso una denuncia por desaparición ante la Ertzaintza. Los servicios de emergencias de euskadi establecieron un operativo de búsqueda en el que participan diversos recursos. Entre ellos, efectivos del grupo de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, agentes de la comisaría de Balmaseda, un helicóptero y drones de la Policía vasca, Bomberos y Policía Local de Güeñes.

Los especialistas llevan trabajando desde el pasado sábado. Durante muchas horas los rastreos se han centrado en la zona del Eretza y en los montes de la zona. Ayer volvieron a activarse a los efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate y al helicóptero de la Ertzaintza.

La búsqueda se centró en las últimas horas en zonas rurales de Galdames, Sopuerta y Sodupe, sitios frecuentados habitualmente por el desaparecido.

Los servicios de emergencias han proporcionado una descripción del desaparecido por si alguien pudiese proporcionar alguna pista sobre su paradero. La víctima mide 1 metro y 70 centímetros, pesa 70 kilos. Tiene el pelo y barba blancos, y muchos tatuajes en el cuerpo. Uno de ellos le cubre totalmente su brazo derecho.