El consejero de Hacienda señala que aún no pueden garantizar «la viabilidad» de los descuentos al transporte

El consejero de Hacienda Noël d'Anjou ha deslizado este viernes que las dudas jurídicas que sobrevuelan la prórroga de los descuentos al transporte aún ... no están resueltas. Aunque ha matizado que «trabajaremos con rigor para encontrar una solución». El titular de la cartera ha señalado que los interrogantes para poder extender la medida entre el 1 de enero y el 20 de febrero responden a cuestiones «técnicas», ya que la bonificación está amparada en un Real Decreto que decae el próximo 31 de diciembre, por lo que «sin esa cobertura no podemos garantizar que sea viable».

La parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba ha afeado a d'Anjou, que «han tenido tiempo de sobra para resolver las dudas jurídicas» y ha asegurado que «tenemos otras voces, como la de Etxanobe, que dice que no son tales». En este sentido, ha criticado que «tenemos un gobierno que no toma decisiones y tiene dificultades para ponerse de acuerdo en grupo».

El consejero ha negado este extremo y ha reiterado que «estamos ante una cuestión puramente legal» en lo que respecta a las dificultades para apoyar la prórroga. «No es un debate sobre voluntad o conveniencia. Que existan dudas legales no significa que nos quedemos de brazos cruzados», ha puntualizado. Asimismo, ha apuntado que los siguientes pasos que dará el departamento será «estudiar el encaje jurídico y explorar vías adecuadas».

«No tengo duda de que daremos con esa solución», ha añadido. Una postura que este jueves también manifestó Elixabete Etxanobe. Aunque en el caso de la diputada general, ésta aseguró que la medida ya cuenta «con todas las garantías jurídicas», aunque el consejero no se ha pronunciado a este sentido y ha insistido en seguir trabajando para alcanzar un consenso. Por otro lado, la parte socialista del Gobierno de Bizkaia manifestó este jueves que aunque compartían «el fondo» de la prórroga, «no la forma» y reprochó a Etxanobe que hiciera el anuncio de extender los descuentos «de forma unilateral».

De fondo está el desencuentro que se produjo en el último consejo del CTB, donde la diputada general llevó la propuesta de alargar la rebaja en el transporte público entre el 1 de enero y el 20 de febrero y ampliar el descuento al 50% -en la actualidad es un 40%-. Sin embargo, el proyecto decayó porque Etxanobe no logró los apoyos suficientes en la votación. Sólo pudo reunir 9 votos (8 del PNV y el del alcalde independiente de Etxebarri), al haberse ausentado 6 consejeros jeltzales.