El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Usuarios del metro en la estación de Indautxu. Jordi Alemany

El consejero de Hacienda señala que aún no pueden garantizar «la viabilidad» de los descuentos al transporte

Noël d'Anjou asegura que «trabajaremos con rigor para encontrar una solución» que permita prorrorrogar las rebajas entre el 1 de enero y el 20 de febrero

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

El consejero de Hacienda Noël d'Anjou ha deslizado este viernes que las dudas jurídicas que sobrevuelan la prórroga de los descuentos al transporte aún ... no están resueltas. Aunque ha matizado que «trabajaremos con rigor para encontrar una solución». El titular de la cartera ha señalado que los interrogantes para poder extender la medida entre el 1 de enero y el 20 de febrero responden a cuestiones «técnicas», ya que la bonificación está amparada en un Real Decreto que decae el próximo 31 de diciembre, por lo que «sin esa cobertura no podemos garantizar que sea viable».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a una de las cuatro familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  4. 4 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El consejero de Hacienda señala que aún no pueden garantizar «la viabilidad» de los descuentos al transporte

El consejero de Hacienda señala que aún no pueden garantizar «la viabilidad» de los descuentos al transporte