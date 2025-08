El conflicto de las monjas cismáticas de Belorado se traslada a Orduña: «Nos están secuestrando»

Después de conocerse la sentencia que obliga a que desalojen el convento, a las monjas cismáticas les esperaba otro sobresalto. Una comisión judicial, a ... la que acompañaban agentes de la Guardia Civil y varias religiosas de la orden clarisa, se ha presentado a mediodía en el monasterio de Belorado para consultar a las cinco hermanas de más edad, las que no han roto con Roma, sobre su voluntad de quedarse allí o marcharse. Han comprobado que las mujeres no se encontraban en aquellas dependencias, sino en otro de los conventos de la comunidad, el de Orduña, en el que se ha presentado la comisión poco después.

Lo ocurrido allí solo se conoce a través de las declaraciones de las propias religiosas cismáticas. «Nuestras hermanas están siendo obligadas a salir del convento. Están diciendo que no quieren salir, que no quieren que se las lleven. Las están secuestrando», ha afirmado en un audio sor Paloma, una de las exclarisas, que consideran la intervención «un abuso de poder para dividir la comunidad en contra de la voluntad de las propias monjas». Frente al convento, un autobús adaptado espera para llevarse a las religiosas. «Las monjas no entregan las llaves, las ancianas se niegan a salir», informa el portavoz de las 'rebeldes', Francisco Canals.

«No han podido llevarse a nadie. Estamos esperando las consecuencias judiciales de no haberles dejado llevárselas. Esta gente no tiene entrañas», dice sor Paloma en su última comunicación.