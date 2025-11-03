Compromiso con la FP

La Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi, HETEL, celebró ayer la IX edición de los Premios HETEL Saria, un galardón ... de carácter bienal que reconoce a las organizaciones especialmente comprometidas con la Formación Profesional vasca. Bajo el lema de esta edición, 'La colaboración como clave para la transformación', los premios fueron concedidos a GRI Forjas Iraeta, representada por su gerente Ibon Lasa; Ingeteam, cuyo director de Gestión de Talento y Organización, Iñigo Diego, recogió el galardón; y RPK, representada por su vicepresidente Josu Fontaneda y su gerente Eduardo Melón.

El acto se abrió con las palabras del presidente de HETEL, Julen Elgeta, y las intervenciones de Nerea Enbeita, directora de la Fundación Euskaltel, y Ana Belén Martínez, técnica del área de Emprendimiento de BBK. A continuación, tuvieron lugar dos mesas redondas. La primera, titulada 'Aliados para la inclusión: colaboraciones que transforman vidas desde la FP', contó con la participación de Koldo Usubiaga, responsable de Empresas del Centro de Formación Peñascal; Tomás Fernández, de DTS Oabe; y Némesis Eduarda Perlaza, titulada en Diseño y Amueblamiento. La segunda mesa, bajo el lema 'Colaborar para transformar: empresas y FP construyendo futuro', reunió a los representantes de las organizaciones premiadas. El acto fue clausurado por la consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa.

A la entrega de premios acudieron Jon Labaka, viceconsejero de Formación Profesional; Isabel Mendiguren, directora de Aprendizajes Singulares; Joseba Mariezkurrena, director de Emprendimiento de la Diputación de Bizkaia; Susana González, directora de Empleo de la Diputación; Alberto Vicente, Gorka Aretxaga, Javier Laiseka, Xabier López, la parlamentaria Lorea Bilbao, Peru Valdés, Iñigo Otxandiano; Asier Aloria, Pedro García Barragán y Arantza Vigiola, de Confebask; Gonzalo Salcedo y Marta Martínez, de Cebek; Juan Carlos Ibarrola, de Lanbide; Gotzon Bernaola y Carlos Peña, de Innobasque; y Pili Alonso, de TKNIKA.

También asistieron Tamara Rodríguez, Roberto García Montero, Amaiur Bolinaga, Diego Abellán, Jorge Mancisidor, Xabier Aldama, Marta Areizaga, Alaitz Oribe, Itziar Uribe, Noelia Barruetabeña, Andoni Olano, Iñaki Armentia, Javier Ochoa de Alaiza, Beñat Lasa, Kike Munerol, Roberto Vicente, Nagore Murua, Nazaret Ramos, Elisa Mena, Maite Arocena, Kris Muruberria, Itsaso Bilbao, Daniel Irazola, Pio Eraso, Montse Izagirre y Nagore Ortega.