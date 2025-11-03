El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Compromiso con la FP

Reconocimiento a la colaboración entre empresas y Formación Profesional en la IX edición de los Premios HETEL Saria

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:54

La Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi, HETEL, celebró ayer la IX edición de los Premios HETEL Saria, un galardón ... de carácter bienal que reconoce a las organizaciones especialmente comprometidas con la Formación Profesional vasca. Bajo el lema de esta edición, 'La colaboración como clave para la transformación', los premios fueron concedidos a GRI Forjas Iraeta, representada por su gerente Ibon Lasa; Ingeteam, cuyo director de Gestión de Talento y Organización, Iñigo Diego, recogió el galardón; y RPK, representada por su vicepresidente Josu Fontaneda y su gerente Eduardo Melón.

