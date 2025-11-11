Comercios que hacen ciudad

El Palacio Euskalduna fue escenario ayer de la XVIII edición de los Premios al Comercio de Bilbao organizados por bilbaoDendak, la plataforma que impulsa la ... actividad comercial y turística de la ciudad. La gala celebró a los establecimientos más destacados de la Villa.

Bajo el nombre Favoritos de Bilbao y con la presentación del actor Sergio Arróspide, la cita reconoció a los siguientes comercios: Mosel & Arkaia, premio Tradición con Futuro, representado por Elena Álvarez de Arcaya; Serie B, galardón HemenGO Shopping Bilbao, recogido por Cristina Cendoya; y Phase, reconocido como Mejor Conectado, con Roberto López y César Vaciero al frente.

En nombre de Morrocotuda Bar, Mejor Concepto de Hostelería, recibió el galardón José Ramón González; Grafiazkar, premiado por su Impulso al Euskera, estuvo representado por Arantza Prieto y Alfredo González; la distinción a Studio Del Bosque, como Nuevo Comercio, la recogió Eduardo Hurtado; por Maura Luthier, Mejor Empresa de Servicios, subió al escenario Salvador Maura; y Pastelerías Martina de Zuricalday, elegida Favorito del Público, estuvo representada por Marta y Nikole Bayo Echegoyen.

El presidente de bilbaoDendak, Rafael Gardeazabal, abrió el acto repasando los retos del comercio bilbaíno durante el último cuarto de siglo. También participaron Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Comercio y Turismo; y Kontxi Claver, concejala bilbaína de Comercio y Turismo.

Al acto acudieron Juan Mari Bilbao, responsable comercial de Kutxabank; Carmelo Lezana, relaciones externas de El Corte Inglés; María José Arrieta, directora de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao; Rosa Fernández Villa, directora de Operaciones de Metro Bilbao; Jon Zarate, Iñigo Iturrate, Javier Garcinuño, María López Negrete, los ediles bilbaínos Jon Bilbao, Nora Abete, Álvaro Pérez, María del Río, Garazi Perea, Xabier Jiménez, Paula Garagalza y Esther Martínez; los parlamentarios Lorea Bilbao, Ana Berta Campo, Aritz Abaroa e Iker Casanova; Adolfo Lorente, Susana Alaguero, Julia Diéguez, Iñaki Alcubilla, Michel Guantes, Luis Arbiol, Janire Torvisco, María Loizaga, Xabier Olmo, Begoña Castaño, Iñigo Cortés, Fernando García, Marta Fernández, Marga Martín, José Antonio Cayón, Mikel Rico, Roger Mendes, Ainhara Ipiña, José Martínez, Paul Ibarra, Arturo Trueba, Ricardo Barcala, Ana Molina, Sabin Zubiri, Isabel Rey, Elena Arcaya, Nora Zubiri, Julio Aristín, Marga González, Jezabel Sendino y Carolina Gómez.