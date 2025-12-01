Comerciantes de la Ribera reclaman la gestión «directa» del mercado municipal Tachan de «deficiente» el servicio que ofrece Bilbao Zerbitzuak y adelantan que el 31 de diciembre cerrarán otros dos puestos

No es la primera vez que lo reclama, pero la Asociación de Comerciantes de la Ribera ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Bilbao la gestión «directa» del mercado municipal para mejorar su «eficiencia». La entidad presidida por Rafael Beato pretende operar de la misma manera que funcionan las otras cinco plazas de la capital vizcaína (Labayru, Deusto, Trauko, El Ensanche y Otxarkoaga), cuyo control recae directamente en manos de los tenderos. Este cambio pretende incentivar las compras hasta colocarlas a la altura de las plazas de abastos más importantes del país.

Los titulares de los 49 puestos que trabajan en la Ribera –cinco menos que en 2020– buscan mejorar también la atención a los usuarios para evitar seguir el camino del de San Ignacio, que fue el último de la villa en bajar la persiana, en octubre de 2023. Entre los comerciantes existe una enorme inquietud por el futuro del equipamiento tras adelantar que otros dos puestos se darán de baja el próximo 31 de diciembre, lo que significará siete menos de los existentes antes del estallido de la pandemia.

Es un suma y sigue, que no parece tener fin. El pasado martes, coincidiendo con una fuerte llovizna, las instalaciones se inundaron de charcos y goteras y numerosas personas con problemas de movilidad no pudieron utilizar el elevador para acceder al mercado. Asier Beato lamenta que las deficiencias son «múltiples» y alerta de que el espacio solo cuenta en estos momentos «con un guarda de seguridad» para encargarse de la vigilancia de un recinto de 10.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. «Hemos pedido la contratación de al menos dos vigilantes pero Bilbao Zerbitzuak nunca nos contesta», reprocha.

Desde el área dependiente del socialista Álvaro Pérez subrayan que la petición del gremio no responde a la opinión de la mayoría de comerciantes de La Ribera, «sino de una minoría. El mercado necesita mensajes claros y cohesionados que refuercen su imagen y contribuyan a su dinamización, no percepciones aisladas que puedan generar confusión», matizan.

«Un plan de viabilidad»

Los comerciantes de la principal plaza bilbaína, más frecuentada por turistas que por clientes locales a lo largo del último año, matizan que el traspaso de la gestión en absoluto significa la «privatización» de las instalaciones. «Únicamente queremos trabajar como los demás mercados y presentar un plan de viabilidad, pero desde el Consistorio nunca nos informan de las cuentas de ingresos y gastos».

Beato achaca a la «pésima gestión» de Bilbao Zerbitzuak la «pérdida» de clientes bilbaínos y el cierre de las dependencias del de San Ignacio. El presidente teme que las cifras vayan a peor y compara la evolución del gasto en alimentación en Valencia, «donde está la cuna de Mercadona», con el de Bilbao.

«Si en Valencia 8,9 euros de cada 10 en gastos de alimentación se invierten en los mercados, en nuestra ciudad ese porcentaje no llega al 0,5%. Y eso es porque la empresa que gestiona el mercado no está capacitada para realizar esa labor», dice. Desde la llegada de la sociedad paramunicipal se han perdido «un 20% de los puestos. Se necesita gente que quiera trabajar y que realmente sepa. Lo que no puede ser es depender de una empresa que lleva los cementerios y que no tiene ninguna idea de gestionar un elemento vivo como es este», remata.

«A saber lo que pasa con el de Labayru, pero todo apunta muy mal» El mercado municipal que más preocupa ahora mismo es el de Labayru. Arrancó el año de la pandemia con 14 puestos y ahora solo tiene abiertos cuatro. Los comerciantes de este espacio, situado a espaldas de la calle Autonomía, han reclamado en múltiples ocasiones un mayor apoyo del Ayuntamiento, que pasaría, a su juicio, por una rebaja de los alquileres. Beato cree que el Consistorio bilbaíno debería replicar también el modelo de «grandes ciudades», como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla, por la promoción que hacen de sus mercados. «Pero aquí no se hace nada», censura Beato. Desde 2020, solamente los del Ensanche (8 puestos de venta) y Trauko (4) han mantenido la misma oferta.

