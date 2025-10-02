Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida Educación rompió hace año y medio el contrato con Serunion, la empresa que gestiona el servicio, tras protagonizar varios incidentes en centros públicos

Garbanzos con gorgojos, unos pequeños insectos, es lo que se sirvió por error en el menú a varios escolares del colegio El Regato, un centro concertado de Barakaldo. Este incidente sucedió el pasado 16 de septiembre, y ha vuelto a poner el foco sobre la empresa Serunion, adjudicataria del servicio desde el pasado curso, a la que el Gobierno vasco ya rescindió a principios de 2024, por incidentes similares, los contratos que había firmado en varios colegios públicos.

La dirección del centro reconoció a este periódico que este primer plato con «elementos extraños», que según reza en el menú colgado en su página web debía de contener también patatas y calabaza, se sirvió en la primera tanda de niños, afectando a unos 150, del ciclo de Infantil. En total, por el comedor desfilan cada jornada aproximadamente unos 1.450 alumnos. «Al servir una de las bandejas, y cuando el personal encargado se dio cuenta, inmediatamente nos lo anunciaron y se siguió el protocolo, cambiando al menú de emergencia», ha explicado la directora, Mónica Gutiérrez, haciendo referencia a los platos que deben de tener preparados los centros con cocina propia, para abordar cualquier tipo de imprevisto. En este caso, se optó por dar al resto de niños lentejas y ensalada.

Además de ello, y de informar a las familias, desde el colegio se siguieron todos los pasos recomendados en estos casos. «Se bloqueó una muestra testigo del plato, y se envió a un laboratorio independiente, revisando también la mercancía sobrante en el almacén». Al margen de ello, la dirección de El Regato asegura haber tenido «constantes reuniones» con Serunion «para que todo se fuera cumpliendo». «Hasta el momento no habíamos tenido ningún incidente», han remarcado.

También quisieron dejar claro que los gorgojos que aparecieron en el plato de garbanzos «no presentan riesgo alguno». Lo mismo ha trasladado la empresa a las familias, y a este periódico, al ser cuestionados por el incidente. «Los resultados de los análisis realizados por un laboratorio independiente permiten asegurar que en ningún momento se produjo ninguna situación que pudiera afectar a la salud de los comensales».

Además, fuentes de la compañía han subrayado que los garbanzos, «de categoría extra y de un proveedor nacional», no estaban caducados. «Se trataba de un gorgojo que puede proliferar en productos como legumbres o pasta, especialmente en condiciones de humedad y calor. Son imperceptibles en crudo porque están en su interior, y solo se detectan tras la cocción. Las temperaturas durante la elaboración garantizan su inocuidad».

Conflicto laboral

Para evitar la repetición de casos similares, Serunion declara que se ha «revisado y auditado» todos los procesos que se siguen durante el servicio de comedor. Este incidente ha salido a la luz tras un comunicado del sindicato LAB, en el que denuncian la actitud de la empresa, «que ha optado por criminalizar a las trabajadoras del comedor escolar». «Resulta inadmisible que un hecho que evidencia deficiencias en la cadena de suministro de alimentos se traduzca en una campaña de señalamiento y presión contra estas trabajadoras», han añadido.

Por su parte, desde la dirección del centro han remarcado sentise «afectados colateralmente» por este conflicto laboral, asegurando que su objetivo no es otro que «ofrecer un entorno seguro» en todos los sentidos tanto para las familias como para su alumnado. «Que se cumplan todos los protocolos, que es lo que estamos exigiendo a Serunion. Como empresa contratadora estamos haciendo un seguimiento exhaustivo», han apuntado.

Larvas en macarrones y carne con cierto grado de «acidez» La presencia también de gorgojos en alubias, larvas en macarrones y carne con cierto grado de «acidez», en menús elaborados por Serunion para colegios tanto de Euskadi como de La Rioja, llevó al Gobierno vasco a abrir a finales de 2023 un expediente a la empresa, por la reiteración de este tipo de incidentes, que terminó en la ruptura de los contratos con Educación. Este departamento también le interpuso una sanción de 40.000 euros que fue anulada hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), condenado a la Administración autonómica al pago de las costas del proceso, unos 3.000 euros. El fallo judicial rechazó que la polilla de la comida en un menú fuera un hecho grave, al carecer de trascendencia para la salud, resaltando que un informe presentado no afirmaba que esto «pudiera tener consecuencias nocivas».

