Laura González Jueves, 2 de octubre 2025, 06:49 Comenta Compartir

La presencia también de gorgojos en alubias, larvas en macarrones y carne con cierto grado de «acidez», en menús elaborados por Serunion para colegios tanto de Euskadi como de La Rioja, llevó al Gobierno vasco a abrir a finales de 2023 un expediente a la empresa, por la reiteración de este tipo de incidentes, que terminó en la ruptura de los contratos con Educación.

Este departamento también le interpuso una sanción de 40.000 euros que fue anulada hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), condenado a la Administración autonómica al pago de las costas del proceso, unos 3.000 euros.

El fallo judicial rechazó que la polilla de la comida en un menú fuera un hecho grave, al carecer de trascendencia para la salud, resaltando que un informe presentado no afirmaba que esto «pudiera tener consecuencias nocivas».

Temas

Barakaldo