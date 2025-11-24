Centros privados se jactan de tener exámenes «idénticos» a los oficiales

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los servicios que ofertan las academias son de lo más diverso. Las más potentes tienen sucursales en Bilbao, Vitoria y San Sebastián y ofrecen clases presenciales. También ponen a disposición de los alumnos el temario y otros recursos. A partir de ahí, los clientes pueden elegir entre una gran cantidad de opciones. Pueden optar por recibir preparación en un apartado concreto –muchos se decantan por las pruebas psicotécnicas– o por contratar el pack «completo», que incluye la preparación de las entrevistas, simulacros, test de personalidad... Todo depende de cuánto está dispuesto a gastarse el aspirante para conseguir la plaza de funcionario. La media de gasto suele rondar los 2.000 euros, pero hay algunos aspirantes que pueden invertir varios miles de euros más.

En estas circunstancias, las academias privadas se han convertido en un buen negocio y la competencia es fuerte entre los centros. Una de ellas, Nola2Hurtu, está dirigida por un exdirector de Arkaute, Juan de Dios Uriarte. Pero también hay ertzainas, algunos con relación con Arkaute, y otras personas que tenían mucha responsabilidad en la academia –explican las fuentes consultadas– que «colaboran» con estos centros formativos.

Algunos centros presumen de resultados. Uno de ellos habla de que tiene un 85% de aprobados entre los alumnos que se presentan a la OPE en menos dos ocasiones. Explican que han formado a más de 2.500 aspirantes en los últimos 10 años y que cuentan con un grado de satisfacción del 97%.

También hay academias que este año no dan clases presenciales, pero que presumen de tener tests «muy similares y a veces idénticos a los del examen oficial». Este centro, dirigido por el exdirector de Arkaute, apunta que sus alumnos están entre los 10 primeros en las últimas convocatorias. Explican que sus estudiantes fueron los números 1, 3, 6 y 15 de la 33 promoción y los números 7, 9, 12, 13 en la 34.

Test de personalidad

Entre los jóvenes que se presentan a las OPE de la Ertzaintza circulan también rumores sobre qué academias pueden tener acceso a los exámenes y cuáles son las mejores para preparar determinadas pruebas. Uno de los centros presume de tener una especie de fórmula para prácticamente conseguir un diez en la puntuación del test de personalidad. Esta prueba, como otras muchas, se va trabajando con tests, pero antes del examen se realiza una clase presencial en la que explican cómo conseguir una mejor puntuación.

Otros centros presumen de tener los mejores resultados en las pruebas psicotécnicas. Otros insisten en que sus alumnos son los que mejor superan la entrevista final, la que da acceso a la formación en Arkaute.

