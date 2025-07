'Cenando con Pablo' se moja en 'The Champions Burger' en Barakaldo y desvela sus tres favoritas El influencer no ha querido perderse la inauguración del evento gastronómico que enciende sus parrillas en el BEC hasta el 10 de agosto

El concurso gastronómico para los amantes de las hamburguesas enciende sus parrillas en Barakaldo. 'The Champions Burger', que ha abierto sus puertas este miércoles, recibirá a cientos de visitantes en el pabellón 3 del Bilbao Exhibition Center (BEC) hasta el próximo domingo 10 de agosto.

Quien no ha querido perderse la inauguración de esta octava edición es el influencer Pablo Cabezali, más conocido en redes como 'Cenando con Pablo' que, además, presenta nueva burger bajo su propio sello 'The OX'. Nada más llegar al recinto y antes de hinchar el diente a alguna hamburguesa, el creador de contenido ha desvelado a EL CORREO cuáles son sus favoritas para esta edición. En el 'top 3' incluye, como no puede ser de otra manera, su creativa propuesta: 'La elegida'. «Le ponemos mucho cariño, sino no llevaría mi nombre. Nos curramos mucho el producto», asegura.

¿Qué lleva? En su interior, carne de vaca y buey con 100 días de maduración, queso cheddar y mermelada de cecina. Sobre el pan, un caramelo de pistacho. En segundo lugar, el influencer cae rendido a 'La multiorgásmica', de VicBros Burger, desde Alicante, bañada en un caramelo de bacon y torreznos de angus. «Está muy rica», afirma. El ranking lo completa una hamburguesa que llega desde Sevilla, 'La campeona' de Streetfood, fácil de reconocer por su pan rojo. «Me gustó mucho por la mezcla de dulce y salado», añade.

Entre otras cosas, Pablo Cabezali ha destacado el cambio de ubicación, que llega después de que en la última edición, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el recinto ferial de Ansio, el viento desprendiese parte de una estructura que dejó a tres personas heridas. Las malas condiciones climatológicas obligaron a mantener cerrado el certamen durante un tiempo en aquella ocasión. «El recinto me parece espectacular. Al estar cubierto, la lluvia no nos va a afectar y creo que esto se va a llenar muchísimo», añade.