Decenas de participantes recorren a ciegas la Gran Vía de Bilbao

Decenas de participantes recorren a ciegas la Gran Vía de Bilbao Maika Salguero

Carrera de Cascabeles de la ONCE: «Vas con el miedo de encontrarte un obstáculo a cada paso»

Decenas de participantes recorren a ciegas la Gran Vía de Bilbao para ponerse en la piel de las personas con discapacidad visual y concienciar sobre accesibilidad urbana

Juncal Munduate

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:42

Bilbao se ha teñido de una mezcla de curiosidad, nervios y emoción con la XXI Carrera de Cascabeles de la ONCE, una cita clásica que ... invita a la ciudadanía a experimentar cómo se siente la vida sin visión. Decenas de personas han recorrido la Gran Vía portando un antifaz que les impedía ver y guiados por un acompañante, mientras un pequeño cascabel marcaba el ritmo y la posición de cada corredor. Un recorrido de apenas 500 metros que ha sido suficiente para que los participantes pusieran todos sus sentidos alerta y sintieran, aunque fuera por unos minutos, lo que es el día a día de una persona que ha perdido la visión.

