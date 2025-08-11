La calle más estrecha de Bilbao está en Atxuri El pasadizo situado en el corazón del barrio, y que carece de nombre, tiene 52 centímetros de anchura y discurre en un tramo de escalera

Bilbao está lleno de secretos. Algunos son tan pequeños y discretos que solo se revelan a quienes caminan con la mirada atenta a los detalles o a quienes de repente se los encuentran en un paseo. Entre esos secretos, escondido en el corazón de Atxuri, se encuentra la calle más estrecha de la ciudad. Se trata de un pequeño pasadizo que conecta la travesía de Ollerías Altas con la calle Encarnación. Se ubica en el mismo corazón de la zona, a unos pocos metros de la plaza, la iglesia y el parque.

La anchura en su punto más estrecho es de solo 52 centímetros, lo que la hace prácticamente intransitable, y por si no fuera suficiente, el pasadizo cuenta con 23 escaleras que suponen un reto para quienes se atreven a subirlo y van cargados con bolsas. Aunque la costumbre lleve a pensar que el punto más angosto de Bilbao debería encontrarse en el Casco Viejo y sus cantones, lo cierto que estos son auténticas alamedas comparadas con la callejuela de Atxuri. Son pocos, de hecho, los que saben de su existencia.

La calle más estrecha que hay en España tiene 41,5 centímetros y se ubica en la localidad zaragozana de Urriés. Le sigue en esta peculiar clasificación la travesía del Monzón, en el municipio cacereño de Hervás. En su punto más angosto se reduce a 50 centímetros. Todas son grandes si se compara con la más pequeña del mundo. En la localidad de Gassin, en la Provenza francesa, está la calle El Androuno: en su punto más estrecho mide 29 centímetros de ancho.

