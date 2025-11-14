La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao
Operarios del Ayuntamiento se encuentran trabajando sobre la zona para solucionar la avería
Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:30
La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca desde las nueve de la mañana retenciones para salir de Bilbao. Los atascos afectan, por ahora, a la salida de los túneles. Según informa el Ayuntamiento de Bilbao, ya hay un grupo de operarios trabajando sobre la zona para solucionar la avería.
