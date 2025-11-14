El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao

Operarios del Ayuntamiento se encuentran trabajando sobre la zona para solucionar la avería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:30

La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca desde las nueve de la mañana retenciones para salir de Bilbao. Los atascos afectan, por ahora, a la salida de los túneles. Según informa el Ayuntamiento de Bilbao, ya hay un grupo de operarios trabajando sobre la zona para solucionar la avería.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

