Buscan a dos menores desaparecidas en Cantabria que podrían estar en Bizkaia

Vost Euskadi avisa: «Si las ves, no las pares (podrían huir), llama directamente al 112 explicando la situación. Pueden ir acompañadas de otra menor de edad»

Leire Moro

Leire Moro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:45

A través de las redes sociales, Vost Euskadi ha publicado el aviso de dos menores desaparecidas en Cantabria y que podrían estar en Bizkaia. La entidad colaboradora de SOS DEIAK que apoya a familiares de personas desaparecidas explica en su alerta que las jóvenes podrían encontrarse en la zona de Portugalete, Margen Izquierda o Bilbao.

«Si las ves, no las pares (podrían huir), llama directamente al 112 explicando la situación. Pueden ir acompañadas de otra menor de edad», señala Vost. Detallan que una menor desapareció en Camargo, Cantabria, el 16 de agosto. Tiene 17 años, mide 1,72 metros de altura de complexión delgada; tiene el pelo castaño, ojos castaños oscuros y un piercing en la nariz. A la otra joven, de 16 años, se le perdió la vista el 12 de agosto en Argomilla de Cayón, también localidad cántabra. Mide 1,60 metros, complexión normal, pelo castaño y ojos azules.

En caso de verlas, Vost Euskadi insiste en la importancia de no pararlas y llamar a los servicios del 112, al 868 286 726 o enviar un correo a info@sosdesaparecidos.es.

