El buen tiempo dispara la afluencia y los salvamentos en las playas vizcaínas

La afluencia a las playas vizcaínas se ha disparado este verano por encima de los 2,6 millones de usuarios, un 41% más que el ... año pasado. La explicación, como no podía ser de otro modo, es que las condiciones meteorológicas han sido más favorables. Hubo sol 47 de las 122 jornadas de la temporada de baño, que se extiende siempre del 1 de junio al 30 de septiembre, y eso ha supuesto una mejora muy considerable respecto al mismo periodo de 2024 en el que solo hizo bueno 32 días. «Tenemos el tiempo que tenemos», ha dicho la diputada de Medio Natural, Arantza Atutxa, durante la presentación del balance la mañana de este jueves.

La mayor presencia de bañistas ha provocado que las asistencias también se hayan elevado notablemente. Los 169 integrantes del servicio de socorrismo han tenido que realizar 256 rescates en el agua frente a los 176 de la temporada anterior. Suponen un 45% más, en la línea del incremento de la afluencia, aunque la responsable foral lo ha atribuido también a que este verano la mar ha estado «más brava». En 198 casos se ayudó a bañistas arrastrados por corrientes, a 50 por cansancio y a otros 8 por otras causas. El hecho más grave ocurrió en agosto, cuando una joven de 28 años falleció tras ahogarse en Laga.

Fuera del agua los socorristas atendieron a 1.206 personas que se hicieron heridas, a 464 por caídas y a 36 por picaduras de medusas, lo que supone un descenso de casi el 60%. Hay menos medusas sí, pero muchas más carabelas portuguesas. Una especie con la que parece que vamos a tener que aprender a convivir durante los años venideros. Este verano las picaduras generadas han pasado de 29 a 92. Resulta muy llamativo además que las playas que mayor asistencia registraron, las de Atxabiribil y Arriatera en Sopela, fueron también las que más días tuvieron prohibido el baño. La bandera roja ondeó 84 de 122 días. Ereaga completa el podium según los datos aportados por la Diputación.

Más residuos... y más juguetes

A más usuarios más basura. Durante los tres meses de la temporada de playa los servicios de limpieza han recogido de los arenales del territorio 666.000 kilos de residuos, la mayoría (496.000) son deshechos que las mareas arrastron a la orilla pero 160.000 se han recogido de las diferentes papeleras. Desde el año pasado el Gobierno foral tiene además un proyecto piloto para rescatar juguetes que quedan abandonados o que se pierden. De los 41,1 kilos recuperados esta vez 35,5 se han donado para su reutilización.