La playa de Ereaga ha sido una de las preferidas por los bañistas este verano. Jordi Alemany

El buen tiempo dispara la afluencia y los salvamentos en las playas vizcaínas

El verano dejó 15 días más de sol y mayores problemas con la carabela portuguesa y «una mar más brava»

Octavio Igea

Octavio Igea

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:14

Comenta

La afluencia a las playas vizcaínas se ha disparado este verano por encima de los 2,6 millones de usuarios, un 41% más que el ... año pasado. La explicación, como no podía ser de otro modo, es que las condiciones meteorológicas han sido más favorables. Hubo sol 47 de las 122 jornadas de la temporada de baño, que se extiende siempre del 1 de junio al 30 de septiembre, y eso ha supuesto una mejora muy considerable respecto al mismo periodo de 2024 en el que solo hizo bueno 32 días. «Tenemos el tiempo que tenemos», ha dicho la diputada de Medio Natural, Arantza Atutxa, durante la presentación del balance la mañana de este jueves.

