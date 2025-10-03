El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aburto y Goia, junto al anterior alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran. E. C.

La broma de Aburto a Eneko Goia tras el anuncio de su marcha: «Eso sí, tú de la Real y yo del Athletic»

El regidor bilbaíno ha compartido un mensaje de despedida dirigido a su homólogo en San Sebastián, que dejará el cargo el próximo 16 de octubre

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:32

Comenta

El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto ha reaccionado a la marcha repentina de Eneko Goia, su homólogo en San Sebastián, que dejará su cargo el próximo 16 de octubre. Durante estos diez años de mandato, ambos han compartido numerosos momentos tanto a nivel institucional como de partido al pertenecer ambos al PNV. Pero también anécdotas personales, má allá del ámbito público.

El regidor bilbaíno ha escrito este viernes en su redes un mensaje dirigido a Goia con unas sentidas palabras de agradecimiento por su labor. «Eneko Alkate: Zorionak, has sido un gran alcalde y Donostia está mejor que hace 10 años», comienza diciendo.

A continuación, da muestras de la afinidad personal que ambos alcaldes han mantenido. «Eneko Bidelagun, hemos reído, cantado y trabajado mucho juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa», escribe para acabar con algo que sí que les ha separado: el fútbol.

Aburto ha compartido una fotografía de un reportaje realizado por EL CORREO con motivo de un derbi entre el Athletic y la Real Sociedad en 2021, en plena pandemia. Ambos lucían mascarilla y la bufanda de sus equipos, Aburto la rojiblanca y Goia la txuriurdin. Una rivalidad sana pero lógica como apasionados de las ciudades que representan.

