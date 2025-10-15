El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un 'bizkaibus' atropella a una mujer en Hurtado de Amézaga

José Félix Cachorro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:23

Una mujer resultó ayer herida al ser atropellada a la altura del número 7 de la calle Hurtado de Amézaga de Bilbao por un 'bizkaibus' ... de la línea que cubre el servicio entre Santurtzi y la capital vizcaína. La joven recibió un fuerte impacto por el vehículo, que en ese momento descendía en dirección a la estación de Abando.

