Un 'bizkaibus' atropella a una mujer en Hurtado de Amézaga

Una mujer resultó ayer herida al ser atropellada a la altura del número 7 de la calle Hurtado de Amézaga de Bilbao por un 'bizkaibus' ... de la línea que cubre el servicio entre Santurtzi y la capital vizcaína. La joven recibió un fuerte impacto por el vehículo, que en ese momento descendía en dirección a la estación de Abando.

Como consecuencia del golpe, la chica, que en ese momento estaba acompañada por su novio y la madre de este, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en ambulancia poco antes de las doce de la noche, después de ser atendida y estabilizada por los sanitarios en el lugar del accidente.

El conductor del autobús señaló que la mujer había salido a la calzada «en línea recta», perpendicular a la acera, y que no pudo evitar el choque.

Parte de la luna delantera del vehículo estaba agrietada y la carrocería presentaba daños en el lateral derecho. Varias dotaciones de la Policía Municipal inspeccionaron la zona donde tuvo lugar el atropello y los agentes cerraron al tráfico un tramo de Hurtado de Amézaga para poder asistir a la herida.