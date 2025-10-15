Un 'bizkaibus' atropella a una mujer en Hurtado de Amézaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:23
Una mujer resultó ayer herida al ser atropellada a la altura del número 7 de la calle Hurtado de Amézaga de Bilbao por un 'bizkaibus' ... de la línea que cubre el servicio entre Santurtzi y la capital vizcaína. La joven recibió un fuerte impacto por el vehículo, que en ese momento descendía en dirección a la estación de Abando.
Como consecuencia del golpe, la chica, que en ese momento estaba acompañada por su novio y la madre de este, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en ambulancia poco antes de las doce de la noche, después de ser atendida y estabilizada por los sanitarios en el lugar del accidente.
El conductor del autobús señaló que la mujer había salido a la calzada «en línea recta», perpendicular a la acera, y que no pudo evitar el choque.
Parte de la luna delantera del vehículo estaba agrietada y la carrocería presentaba daños en el lateral derecho. Varias dotaciones de la Policía Municipal inspeccionaron la zona donde tuvo lugar el atropello y los agentes cerraron al tráfico un tramo de Hurtado de Amézaga para poder asistir a la herida.
