Granja de gallinas en Garai. Mireya López

Euskadi no registra focos de contagio de gripe aviar pero el Gobierno vasco pide «extremar la precaución»

El Gobierno central ha ordenado confinar todas las explotaciones de aves de corral del país

Iñigo Fernández de Lucio
Alba Peláez

Iñigo Fernández de Lucio y Alba Peláez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:00

Euskadi no ha registrado ningún foco de contagio de gripe aviar, según ha confirmado este jueves la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza ... Atutxa. El Gobierno central ha obligado a confinar todas las explotaciones de ave de corral del país para frenar la expansión de la enfermedad. A pesar de que el problema todavía no ha llegado al territorio, el Gobierno vasco ha hecho un llamamiento a cumplir con esta medida y a «extremar las medidas de bioseguridad» en todas las explotaciones.

