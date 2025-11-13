Euskadi no registra focos de contagio de gripe aviar pero el Gobierno vasco pide «extremar la precaución»

Euskadi no ha registrado ningún foco de contagio de gripe aviar, según ha confirmado este jueves la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza ... Atutxa. El Gobierno central ha obligado a confinar todas las explotaciones de ave de corral del país para frenar la expansión de la enfermedad. A pesar de que el problema todavía no ha llegado al territorio, el Gobierno vasco ha hecho un llamamiento a cumplir con esta medida y a «extremar las medidas de bioseguridad» en todas las explotaciones.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de actuar «con máxima precaución» ante un escenario de riesgo sanitario «elevado». Respecto al confinamiento de las aves de corral, el Departamento de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca asegura ser consciente de «las implicaciones que genera» la medida, pero confía en que será «clave» en las próximas semanas, en las que las migraciones de aves silvestres aumentarán.

En una reunión celebrada esta semana por el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), en el que participan todas las comunidades autónomas, se acordó monitorizar la situación semanalmente, con el fin de revisar la situación epidemiológica.

En el caso de Euskadi, la consejería que lidera Amaia Barredo (PNV) convocará una mesa de coordinación «de forma urgente», junto al sector y resto de administraciones, «con el fin de realizar un seguimiento de la situación, analizar las alternativas en cada modelo, valorar el impacto de las medidas y reforzar la coordinación institucional y sectorial».

«Nuestra prioridad es garantizar la salud y la perdurabilidad del sector ganadero. Para eso, es imprescindible endurecer las medidas de prevención y mantener una colaboración estrecha» señalan fuentes del área. El departamento recuerda que «en anteriores episodios se han reforzado con éxito las medidas de bioseguridad en las explotaciones vascas, así como la vigilancia activa y pasiva». Estos esfuerzos «han demostrado ser eficaces para contener la propagación del virus», zanja.