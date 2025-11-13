El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y dos personas rescatadas
Operarios realizan pruebas de iluminación en el árbol de Navidad ubicado en la plaza Moyua.
Operarios realizan pruebas de iluminación en el árbol de Navidad ubicado en la plaza Moyua. H. Rodriguez

Bilbao ultima el encendido del árbol de Navidad de Moyua

Los operarios comienzan las pruebas de iluminación alternando luces blancas y rojas

A. Mateos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

A falta de colocar un par de paneles de iluminación, el gigantesco árbol de Navidad que se ubica en la plaza Moyua está listo para volver a iluminar la noche bilbaína. Este jueves, día 13 de noviembre, los operarios han estado trabajando de madrugada ultimando la puesta a punto del que será, nuevamente, el gran atractivo turístico de las fechas navideñas en la capital vizcaína.

Los usuarios del metro y los transeúntes que pasaban por la céntrica plaza a primera hora de la mañana, aún de noche, ya podían disfrutar de lo que será parte del espectáculo de luces. El árbol alternaba la luz blanca y la roja.

Este año como novedad, el Ayuntamiento mantendrá las luces de Navidad encendidas hasta la medianoche. También la del árbol de Moyua, que vivirá sus segundas fiestas en la capital vizcaína. Se han instalado un total de 1.504.242 luces 'led' repartidas en todos los distritos del municipio. Previsiblemente, el botón se pulsará a finales de noviembre y el encendido se alargará durante 42 jornadas.

Bilbao inaugurará la Navidad de manera oficial el 21 de noviembre con la apertura de la pista de hielo y el tobogán, que permanecerán operativos hasta el 6 de enero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  7. 7 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  8. 8

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono
  9. 9 De la Fuente responde a los que le acusan desde Barcelona de tratar diferente a Nico respecto a Lamine Yamal
  10. 10 Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao ultima el encendido del árbol de Navidad de Moyua