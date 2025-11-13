Bilbao ultima el encendido del árbol de Navidad de Moyua Los operarios comienzan las pruebas de iluminación alternando luces blancas y rojas

A. Mateos Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:19 | Actualizado 07:26h. Comenta Compartir

A falta de colocar un par de paneles de iluminación, el gigantesco árbol de Navidad que se ubica en la plaza Moyua está listo para volver a iluminar la noche bilbaína. Este jueves, día 13 de noviembre, los operarios han estado trabajando de madrugada ultimando la puesta a punto del que será, nuevamente, el gran atractivo turístico de las fechas navideñas en la capital vizcaína.

Los usuarios del metro y los transeúntes que pasaban por la céntrica plaza a primera hora de la mañana, aún de noche, ya podían disfrutar de lo que será parte del espectáculo de luces. El árbol alternaba la luz blanca y la roja.

Este año como novedad, el Ayuntamiento mantendrá las luces de Navidad encendidas hasta la medianoche. También la del árbol de Moyua, que vivirá sus segundas fiestas en la capital vizcaína. Se han instalado un total de 1.504.242 luces 'led' repartidas en todos los distritos del municipio. Previsiblemente, el botón se pulsará a finales de noviembre y el encendido se alargará durante 42 jornadas.

Bilbao inaugurará la Navidad de manera oficial el 21 de noviembre con la apertura de la pista de hielo y el tobogán, que permanecerán operativos hasta el 6 de enero.

Temas

Navidad

Bilbao

Audiencias