«En Bilbao no hay ni una sola lonja pública que pueda convertirse en vivienda»

Una de las medidas estrella del consejero Denis Itxaso para sacar pisos al mercado es convertir lonjas en pisos. Viviendas Municipales tiene cientos de ellas desocupadas. ¿Por qué no las reforma?

– Hay que cumplir con el decreto de habitabilidad y las exigencias del plan urbanístico de Bilbao. En base a ello, en estos momentos, Viviendas Municipales no tiene ni una sola lonja que pueda convertirse en vivienda.

– Bilbao tiene más de 2.000 pisos vacíos, según el último diagnóstico hecho por el Ayuntamiento. ¿Por qué no se aplica el canon de vivienda vacía?

– Es una herramienta que hay que utilizarla, pero después de hacer un tabajo previo. Debemos analizar por qué esa vivienda está vacía, hablar con las personas que las gestionan, ver qué problema tienen para no salir al mercado y animar a sus propietarios a que lo hagan. Hoy en día existen programas públicos con los que se puede alquilar con garantías.

– ¿Es factible analizar la situación de los pisos uno a uno?

– Soy partidiaria de empezar a aplicar el canon con los grandes tenedores, que no sabemos por qué razón tienen la vivienda sin movilizar. Vamos a ir analizando qué está pasando de mayor a menor. Desde luego nuestro objetivo es dar oportunidades para que esas viviendas se muevan. Y si finalmente no se utilizan, pues aplicar otras herramientas como el canon. Tener el piso vacío no tiene ningún sentido.

– ¿Por qué cree que un propietario prefiere tener la vivienda desocupada que ponerla en el mercado del alquiler?

– No lo sé. Entiendo que habrá mucha gente, no grandes tenedores, que tienen segundas viviendas que no están muy arregladas o que son propiedad de muchos herederos que deben ponerse de acuerdo. En este caso también habrá que hablar con ellos y ver si existe alguna posibilidad para su activación. Un piso cerrado no cumple la misión que debe tener, que es social.

– Entonces, ¿no cree que los propietarios tengan miedo a arrendar como dicen algunos agentes inmobiliarios?

– No sé si hay miedo, pero insisto, con los programas públicos que tenemos, el alquiler está garantizado. Es cierto que igual no sacan una rentabilidad alta, como estamos acostumbrados en el mercado libre, pero logran una cantidad justa y se les devuelve el piso en las mismas condiciones.

– Además de declarar zonas tensionadas, ¿qué otras medidas pondrá en marcha el Ayuntamiento en los próximos tres años para impulsar el mercado?

– El plan de acción a tres añoscontiene la construcción de más pisos, subvenciones, hacer un mayor esfuerzo para activar la vivienda que esté vacía, analizar los suelos que estén sin activar para su cesión...