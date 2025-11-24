El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desde la entrada en vigor de la ordenanza han quedado prohibidas las correas extensibles. E. C.

Bilbao ha sancionado a 62 dueños de animales en los últimos seis meses

Las multas dependen de la infracción y pueden llegar a los 100.000 euros

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Según el último censo del Ayuntamiento, en Bilbao ya hay más perros que niños. La villa cuenta con cerca de 40.000 canes, a los ... que se suman también gatos, hurones y otros animales exóticos. Todos ellos forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y, por ese motivo, desde marzo cuentan con una regulación específica. Seis meses después de que el pleno aprobara la Ordenanza Municipal de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía, ya se han abierto 62 expedientes a propietarios.

