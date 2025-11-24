Bilbao ha sancionado a 62 dueños de animales en los últimos seis meses

Según el último censo del Ayuntamiento, en Bilbao ya hay más perros que niños. La villa cuenta con cerca de 40.000 canes, a los ... que se suman también gatos, hurones y otros animales exóticos. Todos ellos forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y, por ese motivo, desde marzo cuentan con una regulación específica. Seis meses después de que el pleno aprobara la Ordenanza Municipal de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía, ya se han abierto 62 expedientes a propietarios.

La gran mayoría de las sanciones corresponden a infracciones leves -conductas que no provocan daños físicos- y que habitualmente no superan los 100 euros. Entre las más comunes figuran no vigilar a los animales cuando están en la vía pública, permitir que puedan causar daños, llevarlos sin sujeción adecuada o incumplir la obligación de identificarlos y registrarlos. Desde la entrada en vigor de la ordenanza, además, han quedado prohibidas las correas extensibles que permiten al animal alejarse varios metros por parques o aceras. El articulado establece que todos los perros deben ir sujetos con una correa que no supere los dos metros, independientemente de su tamaño.

Como ocurre con cualquier regulación, la ordenanza incorpora un régimen sancionador para quienes no cumplan las obligaciones establecidas. Las multas parten de los cien euros para las faltas leves (las más habituales) y pueden alcanzar los 100.000 en el caso de las muy graves. Estas últimas abarcan situaciones de maltrato que deriven en daños especialmente severos o incluso en la muerte del animal.

Tres expedientes por abandono

Desde su aplicación, solo se ha tramitado un expediente por causas graves. Se trata de una agresión de un perro a una persona en la que, además, se incumplió la obligación de someter al animal a observación veterinaria tras el incidente. También se han abierto tres expedientes sancionadores por abandono (dos perros y un gato), tipificados como infracción «muy grave». Aun así, Álvaro Pérez, concejal de Salud y Consumo, ha hecho una valoración positiva de estos primeros meses porque, a su juicio, la ordenanza «ha servido para reforzar la implicación de la ciudadanía en la tenencia responsable de los animales de compañía».

Con la intención de fortalecer la norma y fomentar «una mayor conciencia social», el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra el maltrato animal. Bajo el lema 'Yo también tengo derechos, respétalos', busca educar sobre la importancia de proteger a los animales de compañía y promover comportamientos que garanticen su bienestar. La campaña se difundirá en paneles informativos, páginas web y redes sociales, con el objetivo de recordar los derechos de los animales y prevenir el abuso, el maltrato y el abandono. Durante los primeros meses del año, el centro municipal de control animal recibió 124 ingresos de perros y gatos, un 31% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Con la Navidad aproximándose y consciente de que muchas familias optan por regalar animales, Pérez ha insistido en «priorizar la adopción frente a otras alternativas cuando se decide incorporar un animal al hogar». En el primer semestre de 2025, en Bilbao se adoptaron 93 mascotas, 52 gatos y 41 perros. Además, se devolvieron más de cincuenta animales extraviados a sus dueños, algo que el concejal atribuye en parte a la obligatoriedad del chip de identificación, que facilita su localización.