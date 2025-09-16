Circular por Bilbao a 30 km/h redujo de 164.000 a 34.000 los afectados por el ruido del tráfico en cinco años

Hace una década, los responsables del área de Circulación del Ayuntamiento de Bilbao empezaron a plantearse en serio rebajar a un máximo de 30 kilómetros ... por hora la velocidad de los vehículos en determinadas calles residenciales. El pleno había aprobado en septiembre de 2013 una moción en este sentido presentada por Ekologistak Martxan y la asociación de ciclistas Biziz Bizi. Siete años después, la medida se implantó por toda la ciudad. El 22 de septiembre de 2020 y coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que también tiene lugar ahora, todo Bilbao empezó a circular a 30 kilómetros por hora. La capital vizcaína fue la primera ciudad de 300.000 habitantes del mundo en implantar esta iniciativa para calmar el tráfico, reducir las partículas contaminantes, la polución sonora y el número de víctimas de accidentes.

La edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha realizado este martes un pequeño balance de una medida que entonces «fue polémica, no estuvo exenta de críticas, pero que podemos comprobar que ha sido positiva». Según ha explicado durante la presentación de la carrera Ponle Freno, que tendrá lugar este domingo por primera vez en Bilbao y cuyos beneficios se donarán de forma integra a los afectados por los accidentes viales en Euskadi, Bilbao 30 ha mejorado la calidad del aire y ha reducido de 164.000 a 34.000 los afectados por el ruido del tráfico en la ciudad.

La implantación de la velocidad reducida por toda la capital vizcaína también ha contribuido a reducir los accidentes. Durante el año pasado, Bilbao registró 1.528 accidentes, de los que un tercio (520) dejaron heridos. Cuatro personas fallecieron: dos atropellados por el tranvía, un tercero por una furgoneta, además de un cuarto por un infarto al volante. «Se trata de la mejor cifra en una década», ha expuesto la concejala Abete. En 2020, año en el que estalló el Covid, la cifra fue menor, lógicamente, por las restricciones de movilidad. La concejala ha expuesto además que se han reducido también las emisiones contaminantes del tráfico.

«Hacer una ciudad distinta»

Por otro lado, la velocidad media en la ciudad ha pasado, por primera vez en la historia, a los 24 kilómetros por hora. La implantación del Bilbao a 30 Km/h tuvo su primera fase años antes. En junio de 2018 se puso en marcha en el 87% de las calles de la capital vizcaína. En 502 de las 577, se eliminó en al menos tres decibelios el ruido ambiente, según los primeros estudios que realizó el Ayuntamiento. Eso implicó bajarlo hasta un 33%, en función de la calle.

El objetivo era, además de lograr beneficios medioambientales, una mayor seguridad para peatones y ciclistas. «Hacer una ciudad distinta», llegó a apuntar el entonces responsable de Movilidad, el socialista Alfonso Gil. Bilbao 30 llegó acompañado después por una batería de peatonalizaciones y la extensión de la red ciclable de la ciudad. Unas medidas que siguen desarrollándose hoy en día.