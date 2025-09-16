El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Señal de 30 en la calle Hurtado Amézaga de Bilbao Manu Cecilio

Circular por Bilbao a 30 km/h redujo de 164.000 a 34.000 los afectados por el ruido del tráfico en cinco años

La responsable de Movilidad, Nora Abete, realiza un balance «positivo» de la implantación de la medida y asegura que también ha mejorado la calidad de vida y que se han reducido los accidentes

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:40

Hace una década, los responsables del área de Circulación del Ayuntamiento de Bilbao empezaron a plantearse en serio rebajar a un máximo de 30 kilómetros ... por hora la velocidad de los vehículos en determinadas calles residenciales. El pleno había aprobado en septiembre de 2013 una moción en este sentido presentada por Ekologistak Martxan y la asociación de ciclistas Biziz Bizi. Siete años después, la medida se implantó por toda la ciudad. El 22 de septiembre de 2020 y coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que también tiene lugar ahora, todo Bilbao empezó a circular a 30 kilómetros por hora. La capital vizcaína fue la primera ciudad de 300.000 habitantes del mundo en implantar esta iniciativa para calmar el tráfico, reducir las partículas contaminantes, la polución sonora y el número de víctimas de accidentes.

