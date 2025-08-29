El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de cursillos en la piscina. El Correo

Bilbao oferta 1.342 cursillos y más de 23.000 plazas en los polideportivos municipales

Se exigirá una prueba de nivel para las clases de natación, pádel y tenis, que se realizará entre el 8 y el 12 de septiembre

Eva Molano

Eva Molano

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:51

Arranca el curso y también las clases deportivas que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao. En concreto, el instituto municipal de deportes Bilbao Kirolak ofrecerá 1. ... 342 cursos con más de 23.000 plazas en 78 disciplinas. Los cursos se desarrollarán entre octubre de este año y junio de 2026. En total, en los 12 polideportivos municipales se ofertarán 23.162 plazas, de las que 11.460 están destinadas a cursos de sala y raqueta y 8.522 pertenecen a actividades de agua. Además, se reservarán 3.180 plazas para el acceso a las salas de fitness.

