Bilbao oferta 1.342 cursillos y más de 23.000 plazas en los polideportivos municipales

Arranca el curso y también las clases deportivas que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao. En concreto, el instituto municipal de deportes Bilbao Kirolak ofrecerá 1. ... 342 cursos con más de 23.000 plazas en 78 disciplinas. Los cursos se desarrollarán entre octubre de este año y junio de 2026. En total, en los 12 polideportivos municipales se ofertarán 23.162 plazas, de las que 11.460 están destinadas a cursos de sala y raqueta y 8.522 pertenecen a actividades de agua. Además, se reservarán 3.180 plazas para el acceso a las salas de fitness.

Las personas abonadas a Bilbao Kirolak tienen de plazo hasta el 16 de septiembre para participar en el sorteo de plazas. Podrán seleccionar hasta un máximo de 5 cursos de la temporada para participar. Como principal novedad, este año, se adjudicarán las plazas atendiendo al orden de preferencia establecido por parte cada una de las personas abonadas participantes. El sorteo se realizará el 17 de septiembre.

Otra novedad esta temporada es la acreditación del nivel para los cursos de natación, pádel y tenis. La cita previas para la realización de las pruebas de nivel se podrán pedir desde el 3 de septiembre y éstas se desarrollarán la semana del 8 al 12, antes del inicio del periodo de inscripción.

Natación para bebés

Las 78 disciplinas deportivas presentes en la nueva programación tienen por objetivo satisfacer la demanda y se ha diseñado para ello un amplio abanico de cursos en todos los polideportivos que bascula entre actividades de alta intensidad que trabajan fuerza, cardio y resistencia con otras actividades pasivas focalizadas en la salud y en el mantenimiento del bienestar físico y mental.

Dentro del programa Familia Kirola, además, se ofertarán cursos destinados a toda la familia: de patinaje, 'igerijaia' y natación-bebes. Las personas mayores tendrán su espacio y acceso a la actividad física en los tradicionales cursos de vida activa y gimnasia de mantenimiento y vuelve el Deporte Adaptado, con una oferta de 36 cursos y más de 250 plazas que se impartirán en los polideportivos de Txurdinaga, San Inazio, Errekalde, Abusu-La Peña y Atxuri.

Los polideportivos recuperan su horario habitual a partir del próximo lunes 1 de septiembre: de lunes a viernes de 7.15 horas a 22.00 horas (La Casilla y Artxanda 8.00 horas-22.00 horas), sábados de 9.00 a 22.00 y domingos y festivos de 9:00 a 15:00 (Txurdinaga y San Inazio de 9.00 a 19.00). Asimismo, Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao abre de 07.00 horas a 22:00 horas de lunes a viernes y de 9.00 horas a 21.00 horas los sábados, domingos y festivos. Las piscinas exteriores de Artxanda, Errekalde y Txurdinaga permanecerán abiertas hasta el domingo 14 de septiembre de 10:.00 horas a 20.00 horas. Asimismo, durante septiembre las piscinas de Zorrotza, San Inazio y Deusto permanecerán cerradas por el cierre técnico anual de mantenimiento y La Casilla estará cerrado los fines de semana.