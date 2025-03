Bilbao expulsará del centro a 10.000 coches al día con el endurecimiento de la zona de bajas emisiones en junio

La implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Bilbao va quemando etapas y ya se acerca un momento crucial: que Abando e Indautxu ... se cierren a vehículos con etiqueta ambiental B. Hay que tener en cuenta que en estos momentos únicamente tienen prohibido el paso aquellos que no cuentan con distintivo ambiental. Y será a partir de junio cuando se le cierre el paso a esos otros, los B, que son los de gasolina anteriores a 2006 y los diésel previos a 2016. Son muchos: el 20% de los 50.000 que cada día acceden a la zona. Es decir, 10.000. Así que será ese el momento en el que más de notarán las restricciones.

Del asunto se ha debatido en el pleno municipal de este jueves a cuenta de una propuesta del PP en la que Esther Martínez pedía que no se multase a los propietarios de coches con etiqueta B al menos durante un periodo de seis meses, hasta diciembre. Esto, con dos objetivos: primero, esperar a la resolución judicial que está en marcha contra la ZBE, no sea que los jueces la tumben; segundo, propiciar el envío de una carta a cada infractor a modo de campaña informativa. Recordó la portavoz popular que su formación no está a favor de estas restricciones por resultar, a su juicio, discriminatorias para las rentas bajas, para quienes no pueden cambiar el coche, pero una vez implantadas buscan su dulcificación, por ejemplo, con ese periodo de gracia que piden.

Ninguna otra formación política, ni del gobierno ni de la oposición, apoyó la iniciativa. La concejala de Movilidad, Nora Abete, defendió que la ZBE ha nacido para mejorar la calidad del aire e impulsar un cambio modal; es decir, para que se use más el transporte público. Y a su juicio se está logrando. En un primer momento, cuando se implantó la restricción pero sin sanciones, el verano pasado, entraban al día 1.600 vehículos sin etiqueta. Una vez que se empezaron a poner multas, la cifra bajó a 159, según datos de inicio de año. Y en febrero, reveló la concejala, se quedaron en 71 propuestas de sanción. También aseguró que la medida, la ZBE, tiene un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía. En concreto, más del 70% la aprueba, según las encuestas municipales. Y una proporción similar «valora positivamente la labor informativa del Ayuntamiento».

«No es nada»

En este sentido, anunció que el Consistorio va a llevar a cabo una intensa campaña de información y comunicación para que la gente se entere de que a partir de junio no van a poder entrar en el centro de Bilbao los coches con etiqueta B. También recordó que hay muchas excepciones, en relación a que la prohibición no afecta a residentes en Abando e Indautxu y a ciertos colectivos, que van desde personas con movilidad reducida a ciertos profesionales o quienes tienen una plaza de garaje en propiedad o alquilada en la zona restringida.

Desde EH Bildu, Karlos Renedo ha sido crítico no con la filosofía ni con las restricciones, pero sí con una normativa de la ZBE que es «de difícil comprensión, que crea muchas dudas» por la cantidad de excepciones y casuísticas. «Yo mismo aún tengo dudas cuando me preguntan por la calle». También lamenta que «el Área de Movilidad no transmite confianza; si algo puede salir mal, sale mal». Así que teme que pueda «haber problemas» a partir de junio con esta nueva fase en la ZBE. Eso sí, también criticó al PP por estar «en contra» de una medida que en su opinión viene para «mejorar la salud pública y reducir el tráfico».

Desde Elkarrekin, Ana Viñals también fue muy crítica con el PP, a quien acusó de «populismo», de librar una «batalla sin tregua contra la ZBE» y de mirar «hacia la extrema derecha». Así que votó a favor de la enmienda del equipo de gobierno que se limitó a impulsar una campaña informativa sobre esta nueva fase de la ZBE. EH Bildu se abstuvo porque ve este pronunciamiento vago, «no es nada», si no se explícita el detalle de en qué se va a concretar. Y el PP votó en contra.