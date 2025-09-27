El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales detienen al autor de una agresión con arma blanca.

Policías locales detienen al autor de una agresión con arma blanca. Luis Calabor

Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas

Un crimen, un intento de homicidio y ataques con cuchillos y botellas empujan al alcalde Aburto a pedir más contundencia judicial

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:39

«Ahora, en las actuaciones es lo normal. En cualquier agresión a la que vamos, aunque sea en una vivienda, lo habitual es que haya ... armas blancas de por medio. Y eso antes no pasaba», confirma un patrullero con mando de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. «Ya sacamos siempre el escudo grande y el lanzador para repeler ataques con cuchillos», explica, en referencia a la dotación que emplean los agentes de seguridad ciudadana cuando salen a patrullar. En el día a día, se encuentran con cuchillos panaderos y otros de uso doméstico en bolsos, cúter con recambio de cuchillas, botellines rotos, navajas automáticas, puñales, y, a veces, machetes, catanas, destornilladores o tijeras.

