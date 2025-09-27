Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas

«Ahora, en las actuaciones es lo normal. En cualquier agresión a la que vamos, aunque sea en una vivienda, lo habitual es que haya ... armas blancas de por medio. Y eso antes no pasaba», confirma un patrullero con mando de la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. «Ya sacamos siempre el escudo grande y el lanzador para repeler ataques con cuchillos», explica, en referencia a la dotación que emplean los agentes de seguridad ciudadana cuando salen a patrullar. En el día a día, se encuentran con cuchillos panaderos y otros de uso doméstico en bolsos, cúter con recambio de cuchillas, botellines rotos, navajas automáticas, puñales, y, a veces, machetes, catanas, destornilladores o tijeras.

Que cada vez hay más armas blancas en la calle es una evidencia, ratificada por datos oficiales. En 2024 se incautaron 1.400 de estos objetos con filo ilegales en Euskadi, cuatro al día, el doble que hace cinco años. Esta pasada semana se ha demostrado además que. como cree el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que «quien lleva una navaja, está dispuesto a usarla». La oleada de puñaladas ha empujado al primer edil a pedir más contundencia a los jueces. «En Bilbao queremos poder decir que (al delincuente) no sólo se le detiene, sino que también se le juzga y condena», advirtió ayer en declaraciones ante los periodistas, en plena visita del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para asistir a la apertura del año judicial.

Precisamente, en este acto con los jueces, el lehendakari Imanol Pradales, que ha situado la seguridad en el centro de su discurso, apostó también por poner el foco en la Justicia. «Hemos mejorado la coordinación entre Ertzaintza y policías municipales, jueces y fiscales para potenciar los juicios rápidos y vamos a seguir avanzando en esa línea. Pero tenemos que hacer más para combatir y atajar la multirreincidencia». Y es que más de un tercio de los detenidos en los últimos cinco años en Euskadi acumulaban tres o más arrestos.

Estas declaraciones de los máximos representantes políticos vascos se pronuncian en una 'semana negra' en Bilbao. Hace justo siete días, el pasado viernes, 19 de septiembre, se registró un triste récord: cuatro agresiones con arma blanca en un solo día, entre ellas unos cortes con una cuchilla de afeitar en el barrio de San Francisco y una pelea con navajas en un vagón, que obligó a parar un tren, con dos heridos por puñaladas.

El cuchillo, en un piso

El hecho más grave se registró el domingo a primera hora de la mañana. Un encontronazo entre dos grupos de jóvenes que regresaban a sus casas terminó en un homicidio en el barrio de Solokoetxe. Un joven de origen marroquí de 21 años recibió una puñalada certera en el corazón en la la pelea y terminó falleciendo poco después en el hospital de Cruces. La Ertzaintza detuvo a tres jóvenes, dos colombianos y un venezolano, de 21, 28 y 31 años por su relación con el crimen. Javier, el más joven, ingresó en prisión preventiva como presunto autor del crimen. Los agresores no llevaban encima el arma homicida, sino que fueron a coger un cuchillo de cocina a un piso de la calle Zumarraga, en el que residían compatriotas, con el que agredieron a la víctima, según ha podido saber este periódico. Antes de huir, se deshicieron de él, pero al de poco fue localizado e intervenido como prueba para su análisis.

Cuando los ecos de la trágica noticia aún no se habían apagado, la noche entre el jueves y el viernes pasado, volvió a registrar varios incidentes violentos. A las nueve de la noche, un joven de 18 años y origen magrebí, con múltiples antecedentes, que mantenía rencillas con otro chico sudamericano, se encontraron en la zona de Jardines de Albia y se enfrentaron. El más joven le asestó al otro al menos seis puñaladas en el cuello, tórax y el resto del cuerpo, que, en principio, no revestían gravedad. Varios viandantes retuvieron al agresor hasta que llegaron las primeras patrullas de la Policía autonómica, que localizaron el arma en un contenedor.

Los ertzainas procedieron a la detención del sospechoso por un delito de intento de homicidio. Éste tuvo que ser trasladado también al hospital para ser atendido de algunas lesiones provocadas en la trifulca. Tras recibir las curas necesarias, fue conducido a los calabozos de la comisaría de Deusto.

Apenas unas horas después, a las 2.15 horas de la madrugada, la Policía Municipal detuvo a un individuo por herir a otro con un cuello de botella en la cara durante una pelea en la calle Vitoria-Gasteiz, cerca de la Plaza de la Cantera, en el barrio de San Francisco. En la refriega habían participado cuatro varones, según los testigos.

En ambos sucesos hubo detenidos. Según Aburto, «la eficacia policial está siendo alta». Tras ser puesto a disposición judicial, «alguno ha ingresado en prisión (provisional). Ese es el camino», marcó Aburto, en una nueva referencia a los magistrados. El alcalde también apeló a los cuerpos policiales para que aumenten las «identificaciones» de sospechosos, «una labor preventiva muy importante de la Policía». A quienes critican esas actuaciones por prejuiciosas. les pide que «nos dejen trabajar de la manera adecuada» para evitar las agresiones.

Al mandatario local no se le escapa, que en la mayoría de estas peleas y agresiones los implicados son extranjeros. «Quien venga a trabajar, a formarse, a tener una vida mejor, va a tener nuestra ayuda, pero aquellos que vengan a delinquir, les rechazamos profundamente y queremos fuera de nuestro entorno».