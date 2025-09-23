La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima de Solokoetxe «no se conocían»

Los agresores y la víctima mortal del apuñalamiento ocurrido en la madrugada del pasado domingo en el barrio de Solokoetxe «no se conocían», según ha ... explicado el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, en una comparecencia en la mañana de este martes. Los grupos no se «conocían, coincidieron por casualidad, se insultaron» y hubo una pelea, ha explicado. El responsable policial ha descartado que los incidentes tengan relación con bandas juveniles.

El responsable del cuerpo ha confirmado las informaciones que ha venido desvelando EL CORREO en las últimas horas. Que ambos grupos coincidieron cuando regresaban a casa en la calle Fika después de pasar la noche de fiesta y que se enzarzaron en una pelea por motivos baladíes. El jefe policial, de hecho, atribuyó el crimen a «una casualidad». «Se insultaron, se golpearon y uno de ellos fue a un espacio y cogió un cuchillo casero», ha relatado el jefe policial. El arma homicida ha sido intervenida.

La Ertzaintza detuvo a última hora del lunes a tres sospechosos de haber participado en el crimen, entre ellos el autor material del homicidio. Dos de los arrestos, el de un joven colombiano de 31 años y el de otro de 28 (que se entregó en comisaría), se produjeron en Bilbao y el tercero (21 años), en Getxo. Se les acusa de haber matado de una certera puñalada en el corazón asestada con un cuchillo de cocina a Haitam G., de 21 años y origen marroquí. Los tres, indicó Bujanda, permanecen en la comisaría de Deusto a la espera de reunir más indicios con los que ponerlos a disposición de la justicia, lo que podría ocurrir en las próximas horas o días. Se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad de la zona para comprobar cómo se desarrollaron los hechos y el grado de participación de los detenidos.

El chico fallecido, con antecedentes por robos con violencia y un perfil muy desarraigado, cayó desplomado y herido de muerte en la calle Fika, junto a unos contenedores, aunque la pelea se había iniciado tiempo antes, a unos 40 o 50 metros de distancia calle abajo. Según algunos testigos, la víctima, que iba con una mujer y algún otro individuo, se enzarzó con el grupo de los agresores en una refriega. Unos y otro intercambiaron algún golpe y empujón y exhibieron al menos una botella rota y un cuchillo doméstico, que luego resultaría ser el arma homicida. No fue una pelea al uso, sino que las agresiones se produjeron en movimiento, según los testigos. «Subieron, bajaron y después volvieron a subir» por el tramo de calle, explicaron a los ertzainas quienes presenciaron la escena.

El jefe policial ha descartado que el joven fallecido perteneciera a la banda juvenil 'Les Derniers Salopards' (Lós últimos bastardos), un grupo de influencia francesa formado por magrebíes que operó en algunos barrios de Bilbao «hasta 2023», ha dicho Bujanda. Los agresores, de origen latino, tampoco parecen formar parte de ningún grupo organizado.