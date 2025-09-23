El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Investigadores de la Ertzaintza tratan de localizar el arma homicida en un contenedor. Ignacio Pérez

La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima de Solokoetxe «no se conocían»

El responsable del cuerpo, Josu Bujanda, certifica que los detenidos permanecen en comisaría para su puesta a disposición de la justicia

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:47

Los agresores y la víctima mortal del apuñalamiento ocurrido en la madrugada del pasado domingo en el barrio de Solokoetxe «no se conocían», según ha ... explicado el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, en una comparecencia en la mañana de este martes. Los grupos no se «conocían, coincidieron por casualidad, se insultaron» y hubo una pelea, ha explicado. El responsable policial ha descartado que los incidentes tengan relación con bandas juveniles.

