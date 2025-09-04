El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La declaración estará vigente tres años. Maika Salguero

Bilbao se declara zona tensionada de vivienda

El plan para contener los precios del alquiler tendrá una vigencia de tres años y traerá aparejadas medidas como movilizar hogares vacíos, aumentar el parque público o reforzar las ayudas a colectivos vulnerables

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:57

Bilbao ha sido declarada este jueves zona tensionada de vivienda. Así figura ya en el BOPV y la decisión será firme una vez se publique ... en el BOE, algo que sucederá, previsiblemente, a lo largo del mes de octubre. La declaración estaba prevista para el mes de julio, pero una serie de alegaciones la retrasó hasta septiembre. La calificación estará vigente durante los próximos tres años y traerá aparejada medidas para contener los precios del alquiler. Entre ellas, aumentar el parque público de vivienda, sacar al mercado pisos vacíos y reforzar la línea de ayudas que se destinan a colectivos vulnerables.

