Bilbao se declara zona tensionada de vivienda

Bilbao ha sido declarada este jueves zona tensionada de vivienda. Así figura ya en el BOPV y la decisión será firme una vez se publique ... en el BOE, algo que sucederá, previsiblemente, a lo largo del mes de octubre. La declaración estaba prevista para el mes de julio, pero una serie de alegaciones la retrasó hasta septiembre. La calificación estará vigente durante los próximos tres años y traerá aparejada medidas para contener los precios del alquiler. Entre ellas, aumentar el parque público de vivienda, sacar al mercado pisos vacíos y reforzar la línea de ayudas que se destinan a colectivos vulnerables.

En la memoria justificativa que ha sido elaborada para lograr la declaración, se recoge que hay zonas de Bilbao en las que los precios del alquiler obligan a destinar más del 30% de los ingresos a pagar la renta y los suministros básicos. Es el caso de Begoña (34,47%), Rekalde (33,33%) u Otxarkoaga-Txurdinaga (32,69%). Otros barrios como Abando, no superan ese umbral, pero su inclusión se ha considerado «indispensable por su impacto sistémico sobre el resto del mercado urbano», según ha explicado el consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso.

Los alquileres no podrán subir más allá del IRAV (Índices de precios de consumo y vivienda), que en julio se situó en el 2,15%. En el caso de viviendas propiedad de grandes tenedores, viviendas que salen por primera vez al alquiler, o no lo han hecho en los últimos 5 años, estarán reguladas por el Índice de Precios de Referencia cuya confección y publicación está a la espera de los datos de la Hacienda Foral. Tal y como ha desgranado el consejero, este último no llegará a tiempo cuando se publique de forma oficial en el BOE la declaración de zona tensionada, ya que cada territorio cuenta con un modelo tributario distinto y no se recogen los datos de las viviendas en propiedad de la misma forma. Sin embargo, ha aclarado que sólo el 10% de los hogares en Bilbao están dentro de estos tres supuestos (salir por primera vez al mercado, no haberlo hecho en el último lustro o estén en manos de grandes tenedores).

Con la declaración de Bilbao como zona tensionada, «aspiramos a actuar para evitar los incrementos injustificados en las rentas y para topar los alquileres en manos de grandes tenedores o en el caso de los nuevos inmuebles que se incorporan al mercado del alquiler residencial», ha defendido el consejero. En cuanto a las medidas que se pondrán en marcha, se prevé la construcción y entrega de 1.090 nuevos recursos residenciales en el periodo 2025-2028. De ellos, 890 serán promovidos directamente por el Gobierno Vasco en el municipio de Bilbao. Entre las promociones destacadas figuran 385 viviendas de protección oficial en alquiler (VPO) —319 en Bolueta y 66 en Zorrotzaurre— y 182 viviendas sociales (VS), repartidas entre Cortes (23), Olabeaga (12), Mina del Morro (84) y Bolueta (63). En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha promovido 1.322 viviendas y alojamientos dotacionales (estos últimos destinados al alquiler por un periodo máximo y con rentas asequibles); entre las que se encuentran las 7 promociones actualmente en obra para construir un total de 482 viviendas (144 VPO en Bolueta, 179 alojamientos dotacionales en Txurdinaga (107+72), 60 VPO en Otxarkoaga, 57 alojamientos dotacionales en Zorrotzaurre, 23 viviendas sociales en Cortes y 19 VPO en Monte Eretza.

En paralelo, el Ayuntamiento de Bilbao, a través del OAL Viviendas Municipales y en colaboración con el Ejecutivo autonómico, promoverá 200 alojamientos dotacionales en parcelas ubicadas en Amezola (93 unidades), Gaztelondo (40) y Arabella (68), con una inversión global de 25 millones de euros. «Estas viviendas no son anuncios, son obras públicas planificadas, presupuestadas y adjudicadas. Estamos construyendo la solución», ha señalado el consejero.

Por otra parte, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio estima que Bilbao tiene una capacidad residencial máxima para desarrollar hasta 16.264 viviendas adicionales. De ellas, el planeamiento urbanístico prevé el desarrollo aproximado de 15.300 nuevas viviendas a medio y largo plazo. Este potencial de crecimiento se distribuye de la siguiente manera entre los distritos: Deusto (6.315), Basurto-Zorroza (3.310), Rekalde (2.101), Abando (1.388), Begoña (1.002), Ibaiondo (378), Uribarri (565) y OtxarkoagaTxurdinaga (241). Asimismo, el consistorio bilbaíno ha proyectado la cesión de nuevos suelos para que el Gobierno Vasco promueva, a medio plazo, otros 400 recursos residenciales adicionales en régimen de alojamiento dotacional.

Pisos vacíos y grandes tenedores

Se ha detectado que en Bilbao existen en torno a 8.000 viviendas vacías. La idea es incentivar su incorporación al mercado del alquiler asequible, con subvenciones para su adecuación y estrategias de intermediación con personas propietarias particulares. Etxebide ha registrado 30.590 solicitudes activas de vivienda protegida en el municipio, de las cuales 23.698 (el 77,4%) corresponden a régimen de alquiler -17.755 unidades convivenciales empadronadas y 5.943 no empadronadas-. «No podemos permitirnos que haya vivienda vacía mientras miles de personas esperan. Cada piso cerrado es una oportunidad perdida, así que vamos a movilizar esa oferta con firmeza», ha reconocido Itxaso.

El plan también refuerza el sistema de prestaciones y ayudas al alquiler, en especial para jóvenes y colectivos vulnerables. En Bilbao se han concedido ya 5.290 ayudas al alquiler de la vivienda habitual y se mantendrá el impulso a programas como Gaztelagun, para el que se han destinado 3.119.061 euros, y Emantzipa, con coordinación entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha destacado que «Bilbao debe ser un ejemplo de trabajo interinstitucional en la mejora de oportunidades para conseguir más vivienda digna, especialmente para la juventud, así como para estabilizar el mercado de pisos en la Villa y en nuestro entorno cercano».

Respecto a los grandes tenedores, según el catastro, Bilbao cuenta con 618 personas (físicas o jurídicas) titulares de entre 5 y 10 inmuebles con uso vivienda, y otros 112 con 11 o más. Todo ello supone un total de 2.915 viviendas propiedad de grandes tenedores distribuidas por toda la ciudad. La regulación de los alojamientos turísticos también está incluida en el plan ante su impacto sobre la oferta de vivienda habitual. En la actualidad, Bilbao registra 1.300 pisos turísticos, lo que equivale al 0,7% del parque de vivienda total. Para mitigar esta presión, se pondrán en marcha mecanismos de seguimiento, asistencia a comunidades de propietarios y suspensión cautelar de licencias.