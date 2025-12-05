Bilbao busca in extremis cómo reubicar servicios sociales para dejar vía libre a la Casa de las Mujeres

Hace casi año y medio, en junio de 2024, el Ayuntamiento de Bilbao anunció que la tan reclamada Casa de las Mujeres estaría en Atxuri. ... Estaría, en concreto, en el número 45, en el edificio de titularidad municipal que albergó las escuelas de Ollerías. Es un inmueble histórico, de estética particular, un punto emblemático en la zona. Pero había que reformarlo. Así que se hizo un proyecto y se licitó la obra. Hace ya dos meses que se aprobó la adjudicación en favor de Construcciones Olabarri. El tajo costará 3,8 millones de euros (IVA incluido) y se prolongará durante catorce meses.

La Casa de las Mujeres es uno de los proyectos prioritarios de este mandato para el Ayuntamiento de Bilbao y llega en respuesta a las reiteradas reclamaciones del colectivo feminista, muy insistentes en los últimos años. El plan era tenerla terminada a principios de 2027, es decir, unos meses antes de las elecciones municipales. Sin embargo, este calendario podría correr cierto riesgo.

La cuestión es que el edificio está ahora siendo utilizado por Bidegintza, una cooperativa de iniciativa social que se encarga de prestar servicios bajo el paraguas de la concejalía de Acción Social. Según confirman fuentes municipales, ahí se desarrollan los proyectos de intervención Piseco e Inurri. El primero es el 'Programa de intervención socioeducativa y comunitaria para personas menores de edad y familias', y se centra en la prevención y protección de niños y niñas en situación de riesgo, trabajando tanto con ellos como con sus allegados. En las viejas escuelas de Ollerías se atiende a todas las personas en esta situación del Distrito 5: desde el Casco Viejo y Solokoetxe hasta San Adrián y Miribilla.

La actividad de Inurri, por su parte, se centra en menores de 0 a 6 años. En total, en este centro de Atxuri se atiende a casi 300 personas, según fuentes conocedoras de la actividad.

Una forma de coordinación

La situación es llamativa porque el Ayuntamiento de Bilbao sabe desde hace casi dos años que la muy deseada Casa de las Mujeres iría a Atxuri, al mismo edificio donde el propio Ayuntamiento está prestando unos servicios sociales vitales para la población más vulnerable de una zona especialmente vulnerable de la ciudad. Y ahora, con las obras de reforma ya adjudicadas, aún no hay solución.

Desde el equipo de gobierno aseguran que se está buscando un lugar donde reubicar a Bidegintza, una misión que tiene sus dificultades por dos motivos. El primero, que debe estar en esta misma zona para poder dar servicio a las familias que ahora lo utilizan. El segundo, que requiere de cierta holgura: ahora están ocupando un espacio de 400 metros cuadrados. Así que encontrar un inmueble de estas dimensiones en el entorno, en estos barrios, no parece estar siendo un trabajo sencillo. En el Ayuntamiento no avanzan ni cuánto tiempo se dan para encontrar una ubicación alternativa, ni cuánto se prolongará el necesario acondicionamiento del inmueble que finalmente acoja a Bidegintza.

2026 es el año para el que está consignada la mayor parte del gasto de la obra, 3,26 millones del total de 3,8. Para el arranque, previsto para este año, se habían reservado 46.465 euros. Y para el remate en 2027, año electoral, están previstos los restantes 494.314.

Fuentes oficiales del Área de Acción Social sí aseguran que «la continuidad del servicio está garantizada», esto es, «la actividad no se va a interrumpir en ningún caso». Los mismos medios añaden que «las familias cuentan con una interlocución muy próxima y se les comunicará de manera oficial en el momento oportuno el traslado del servicio». Y añaden: «Después irá la obra a realizar». Es decir, el inicio del tajo para acondicionar la Casa de las Mujeres. Desde el Área de Obras también apuntan que se está buscando cómo reubicar esos servicios sociales y que «en cuanto se pueda» se empezará con el tajo por parte de la constructora Olabarri, la adjudicataria.

Así que, de momento, todo son incertidumbres: cuándo se producirá la mudanza y cuál va a ser la futura ubicación del servicio, pero también el coste de la reforma que haya que abordar en el nuevo inmueble y el precio del alquiler a abonar en caso de que no sea de titularidad municipal.

Si todo este proceso se prolonga en el tiempo, posibilidad poco remota si se atiende a los ritmos a los que se mueve la burocracia municipal (cualquier contratación debe contemplar las exigencias legales de plazos y transparencia), la obra de la Casa de las Mujeres se vería irremediablemente retrasada.

Definir estrategias

Desde el Ayuntamiento apuntan que, mientras todo esto se soluciona, «internamente se van detallando los servicios y necesidades de la Casa de las Mujeres». Llega este proceso de reflexión después de haber realizado el proyecto de reforma del edificio y de haber adjudicado la ejecución de las obras.

Desde Bidegintza han rechazado valorar esta situación a la que se han visto abocados, seguramente atendiendo a una obligada prudencia frente al proceder de la administración pública que les contrata. Lo que sí han admitido fuentes de la cooperativa es que no saben ni hasta cuando seguirán en su ubicación actual, ni cuál será su ubicación futura. «Seguiremos aquí hasta que nos digan a dónde nos tenemos que ir a trabajar».

Con todo, fuentes del sector social de Bilbao han mostrado su perplejidad por el hecho de que el Ayuntamiento, conociendo desde hace tanto tiempo que la Casa de las Mujeres iba a ubicarse en este emplazamiento, no haya solucionado antes la reubicación de Bidegintza. No solo por el espectáculo que se da, sino por la incertidumbre a la que se está sometiendo tanto a los trabajadores como a las familias que utilizan el servicio.