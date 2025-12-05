El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de las viejas escuelas de Ollerías. Jordi Alemany

Bilbao busca in extremis cómo reubicar servicios sociales para dejar vía libre a la Casa de las Mujeres

La obra para uno de los grandes proyectos del mandato está adjudicada pero no puede comenzar hasta que se libere el edificio de Atxuri

Luis López

Luis López

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:57

Comenta

Hace casi año y medio, en junio de 2024, el Ayuntamiento de Bilbao anunció que la tan reclamada Casa de las Mujeres estaría en Atxuri. ... Estaría, en concreto, en el número 45, en el edificio de titularidad municipal que albergó las escuelas de Ollerías. Es un inmueble histórico, de estética particular, un punto emblemático en la zona. Pero había que reformarlo. Así que se hizo un proyecto y se licitó la obra. Hace ya dos meses que se aprobó la adjudicación en favor de Construcciones Olabarri. El tajo costará 3,8 millones de euros (IVA incluido) y se prolongará durante catorce meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao busca in extremis cómo reubicar servicios sociales para dejar vía libre a la Casa de las Mujeres

Bilbao busca in extremis cómo reubicar servicios sociales para dejar vía libre a la Casa de las Mujeres