El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Bilbao aspira a lograr la neutralidad climática en solo cinco años

Pretende reducir un 80% las emisiones respecto a 2005 y sumarse a una red europea de ciudades referentes que da acceso a fondos europeos

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Aunque los vecinos del Bajo Nervión – comarca en la que se encuadra Bilbao–siguen respirando el peor aire de Euskadi, la capital vizcaína ya ha ... reducido en un 57% sus emisiones de dióxido de carbono desde 2005, según el inventario que realiza la empresa Naider para el área municipal de Movilidad y Sostenibilidad. Gracias, en buena parte, a un mayor consumo de energías renovables. Ahora Bilbao aspira a formar parte de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras en 2030, un proyecto europeo para acelerar el cumplimiento de los acuerdos de París en las urbes, en el que ya participan Zaragoza, Soria o Vitoria, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  7. 7 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao aspira a lograr la neutralidad climática en solo cinco años

Bilbao aspira a lograr la neutralidad climática en solo cinco años