El avión meteorológico del Gobierno francés regresa hoy a Bilbao por tercera vez para medir el CO2

Regresa por tercera vez. El avión meteorológico francés que el miércoles de la semana pasada y el pasado lunes sobrevoló el Gran Bilbao en el ... marco de un estudio europeo sobre el CO2 y el cambio climático vuelve este viernes a Bizkaia para continuar con sus labores científicas. Al igual que en las dos ocasiones precedentes, se espera que el aparato, un 'ATR42' del grupo Safire de Meteo France, despegue de Toulouse sobre las once horas. Posiblemente realice una veintena de pasadas por los cielos del territorio durante dos horas, a una altitud de 5.000 metros para no interferir en el intenso tráfico que registra hoy Loiu.

Aunque en un principio está anunciada su escala en el aeropuerto de Bilbao para las 14.00 horas, al igual que la semana pasada, el piloto decidirá a última hora si hace escala o regresa a su base directamente sin paradas, tal y como sucedió en las dos anteriores visitas.

Este avión es la joya de la corona de la tecnología que tiene Meteo France. Acaba de instalar a bordo diversos radares, medidores y sondas. Y en Bizkaia se ha dedicado a calibrar esos aparatos y medir, de paso, la concentración de CO2, el gas producido por la actividad industrial humana y que provoca el recalentamiento de la tierra.