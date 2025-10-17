El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El avión meteorológico del Gobierno francés regresa hoy a Bilbao por tercera vez para medir el CO2

Su presencia en los cielos de Bizkaia responde a una misión científica que recopila datos sobre el cambio climático

Josu García

Josu García

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:00

Regresa por tercera vez. El avión meteorológico francés que el miércoles de la semana pasada y el pasado lunes sobrevoló el Gran Bilbao en el ... marco de un estudio europeo sobre el CO2 y el cambio climático vuelve este viernes a Bizkaia para continuar con sus labores científicas. Al igual que en las dos ocasiones precedentes, se espera que el aparato, un 'ATR42' del grupo Safire de Meteo France, despegue de Toulouse sobre las once horas. Posiblemente realice una veintena de pasadas por los cielos del territorio durante dos horas, a una altitud de 5.000 metros para no interferir en el intenso tráfico que registra hoy Loiu.

