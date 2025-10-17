El avión meteorológico del Gobierno francés regresa hoy a Bilbao por tercera vez para medir el CO2
Su presencia en los cielos de Bizkaia responde a una misión científica que recopila datos sobre el cambio climático
Viernes, 17 de octubre 2025, 10:00
Regresa por tercera vez. El avión meteorológico francés que el miércoles de la semana pasada y el pasado lunes sobrevoló el Gran Bilbao en el ... marco de un estudio europeo sobre el CO2 y el cambio climático vuelve este viernes a Bizkaia para continuar con sus labores científicas. Al igual que en las dos ocasiones precedentes, se espera que el aparato, un 'ATR42' del grupo Safire de Meteo France, despegue de Toulouse sobre las once horas. Posiblemente realice una veintena de pasadas por los cielos del territorio durante dos horas, a una altitud de 5.000 metros para no interferir en el intenso tráfico que registra hoy Loiu.
Aunque en un principio está anunciada su escala en el aeropuerto de Bilbao para las 14.00 horas, al igual que la semana pasada, el piloto decidirá a última hora si hace escala o regresa a su base directamente sin paradas, tal y como sucedió en las dos anteriores visitas.
Este avión es la joya de la corona de la tecnología que tiene Meteo France. Acaba de instalar a bordo diversos radares, medidores y sondas. Y en Bizkaia se ha dedicado a calibrar esos aparatos y medir, de paso, la concentración de CO2, el gas producido por la actividad industrial humana y que provoca el recalentamiento de la tierra.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión