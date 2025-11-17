La Audiencia de Bizkaia archivó la causa penal contra la empresa Befesa, que fue examinada en «parada técnica»

Eva Molano Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

La actividad de Befesa, la empresa de aluminio que ha sufrido un incendio esta mañana, genera frecuentes quejas vecinales por fuertes olores y nubes tóxicas. Los vecinos agrupados en Erandioko Auzokideok explican que a las siete de la mañana la contaminación era alarmante y denuncian «la total desinformación y la ausencia de medidas de aviso y protección a una población expuesta a una densa nube contaminante con origen en un horno que produce emisiones peligrosas para la salud». «¿Hasta cuando?», se pregunta el portavoz, Kike Prada. En este sentido, pide a la Justicia que comunique al Gobierno vasco las irregularidades detectadas durante la instrucción judicial tras una denuncia que interpusieron en 2021 por delito ambiental por olores y malos humos. Y es que en septiembre de 2024, la Audiencia de Bizkaia confirmó el archivo de la causa penal iniciada por denuncias vecinales ante la Fiscalía contra la empresa, pero acordó comunicar a Inspección de Trabajo y al Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico determinadas irregularidades, algo que no se ha realizado aún, se queja.

Según la fiscal de Medio Ambiente que se encargó del caso, María Pilar Sánchez Donate, la empresa ha sido objeto de múltiples seguimientos por parte del Gobierno vasco, de los que muchos obedecían a llamadas de vecinos alarmados por las emanaciones y los malos olores, «todo ello apreciado también por agentes de la autoridad de la Guardia Civil que acudieron a las instalaciones». Los agentes del UCOMA que investigaron los hechos llegaron a la conclusión de que en julio de 2021, coincidiendo con las fechas denunciadas por los vecinos, se produjeron picos de emisiones, lo cual «muestra la credibilidad de dichas llamadas y avisos». Además, tomaron muestras de PM10 de la estación de la calidad del aire de Arriaga, pero debido a la existencia de otros procesos industriales en la zona y la proximidad de vías de comunicación, no se pudo establecer una relación directa de estos parámetros, con los emitidos por la mercantil investigada, aun siendo la única inscrita en el registro Vasco de Emisiones y Fuentes Contaminantes como emisora en la zona junto con la mercantil Befesa Zinc Aser S.A.

Durante una inspección ocular, practicada el 17 de enero de 2023, los especialistas de esta sección de Medio Ambiente de la Guardia Civil detectaron que los trabajadores no portaban equipos de protección respiratoria, «lo cual pudiera contravenir normativa en protección de la salud y seguridad en el trabajo», ni éstos fueron ofrecidos a los agentes. Además, hallaron «garrafas de hipoclorito sódico que pudieran mezclarse con agua para el enfriado de las coladas, lo cual no se halla contemplado en la autorización ambiental integrada», y «emisiones difusas incontroladas provenientes de la zona en la que se encuentra el sistema de enfriamiento de la línea de lingoteo, conducidas al exterior sin ningún tipo de filtrado y de forma incontrolada». Al acceder al pabellón Arenaza, zona de almacenamiento y enfriamiento de las escorias salinas, observaron «un intenso olor a amoniaco que produce malestar y dolor de cabeza» y que la escoria salina no se trasladaba al enfriador salino, si no que se enfriaba sin proceso alguno y que se producía «una reacción en los lixiviados que generaba burbujas de gas, que originarían el fuerte olor que se detecta en el lugar».

Limitación

Según la Fiscalía, la inspección coincidió con una parada técnica programada de la empresa previamente anunciada, lo cual impedía que se produjera ningún tipo de emisión. Los propios agentes explicaron que se debería poder observar el funcionamiento de la mercantil en pleno funcionamiento. La nueva visita ocular fue acordada mediante providencia de fecha 13 de Abril de 2023, pero fue anulada por la sección segunda de la Audiencia Provincial el 5 de octubre de 2023, al considerarse vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la persona jurídica. Ello anuló parte de la investigación de la Guardia Civil. «Ciertamente ello supone una evidente limitación de la posibilidad de continuar con la investigación, máxime cuando se han superado los plazos prevenidos en la ley. El análisis de la irregularidades que han sido reseñadas no permite ahondar en la via penal y ha de interesarse que se proceda a acordar el sobreseimiento provisional», dijo la fiscal, que abundó no disponer de todos los datos que hubieran sido necesarios para, en su caso, continuar con el procedimiento. Aun así, apuntó que «la detección de las irregularidades puestas de relieve por los miembros de UCOMA no puede ser ignorada, tanto en lo referente a una irregularidad por incumplimiento de la AAI en la vertiente medioambiental como en lo relativo a la vulneración de la normativa dictada en prevención de la salud y seguridad en el trabajo».

Aun así, consultadas recientemente por este asunto, fuentes del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco explicaron que Befesa Aluminio tuvo su última inspección programada en febrero de 2024, con un grado de cumplimiento alto, y que «no tenemos ninguna solicitud de expediente sancionador realizada para esa empresa, ni ninguna prevista. La siguiente inspección programada corresponde realizar en 2026. La podríamos incluir como prioritaria para realizar en el primer trimestre», apuntaron. Según añadieron, en esta instalación se ha pasado de las 27 quejas por olores en 2021, a 4 quejas en 2024 y otras 4 en 2025 (una enero, una en septiembre, dos en octubre). Fuentes del departamento explicaron que tras las quejas, «hemos realizado diferentes trabajos especiales en esta instalación, como medición en chimenea y modelización de la dispersión de partículas, vigilancias externas a la instalación para detectar mal olor y campañas de medida de calidad del aire que concluyeron que «los resultados de los promedios calculados a partir de las mediciones para los contaminantes están, en todos los casos, dentro de los límites establecidos en la normativa vigente». «Con este seguimiento especial, la instalación ha mejorado y las quejas han bajado», expusieron.