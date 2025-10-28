Entre el arte y la memoria

La Sala Rekalde inauguró ayer una magnífica e impresionante exposición, la más ambiciosa realizada hasta la fecha sobre la obra de Rut Olabarri (Bilbao, 1962), ... una artista de gran sensibilidad e innovadora en el ámbito del arte textil. Bajo el título 'Trucada e imperfecta', la muestra, que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero, reúne las creaciones de Olabarri de los últimos seis años, junto a diversos trabajos anteriores revisados y adaptados. A través de pinturas, dibujos, cerámicas, vídeos y fotografías, la artista despliega su versatilidad y nos invita a adentrarnos en su universo creativo. El hilo conductor de la muestra gira en torno al imaginario, los recuerdos y la memoria del desaparecido Hotel Torrontegui (Bilbao, 1893-1973).

La inauguración estuvo presidida por Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, quien destacó el valor de una propuesta que «invita a viajar en el tiempo a través de distintos lenguajes artísticos y materiales, despertando todos nuestros sentidos». Subrayó además el compromiso de la Sala Rekalde con la creación local, la recuperación del talento femenino y la reivindicación del papel de la mujer artista en el ámbito creativo. Por su parte, Rut Olabarri definió la exposición como un espacio donde se guarda un tesoro de memorias que, aunque modificadas e imperfectas, conforman la historia viva de una vida marcada por la memoria y el entorno del desaparecido Hotel.

