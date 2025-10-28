El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Sourrouille, Alicia Fernández, Rut Olabarri, Leixuri Arrizabalaga, Begoña de Ibarra y Alfonso Eguidazu.

Eduardo Sourrouille, Alicia Fernández, Rut Olabarri, Leixuri Arrizabalaga, Begoña de Ibarra y Alfonso Eguidazu. Maika Salguero
La mirilla

Entre el arte y la memoria

La Sala Rekalde presenta la exposición 'Trucada e imperfecta' de la artista Rut Olabarri, donde el recuerdo y la identidad se entrelazan

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 28 de octubre 2025, 21:33

La Sala Rekalde inauguró ayer una magnífica e impresionante exposición, la más ambiciosa realizada hasta la fecha sobre la obra de Rut Olabarri (Bilbao, 1962), ... una artista de gran sensibilidad e innovadora en el ámbito del arte textil. Bajo el título 'Trucada e imperfecta', la muestra, que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero, reúne las creaciones de Olabarri de los últimos seis años, junto a diversos trabajos anteriores revisados y adaptados. A través de pinturas, dibujos, cerámicas, vídeos y fotografías, la artista despliega su versatilidad y nos invita a adentrarnos en su universo creativo. El hilo conductor de la muestra gira en torno al imaginario, los recuerdos y la memoria del desaparecido Hotel Torrontegui (Bilbao, 1893-1973).

