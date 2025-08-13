La Amatxu de Begoña surcará mañana la Ría desde Santurtzi a Bilbao

Juncal Munduate y Andrea Cimadevilla Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:10 Comenta Compartir

Una comitiva compuesta por cinco embarcaciones, una más que el pasado año, y 270 personas acompañarán mañana la quinta edición de la procesión marítima de la Amatxu Peregrina, que partirá desde Santurtzi a las 10 horas para llegar al pantalán del Ayuntamiento de Bilbao sobre las 11.50 horas. Como novedad respecto a ediciones anteriores, en esta ocasión la procesión saldrá de la Parroquia de San Jorge, en Santurtzi, sobre las 9.15 horas tras un acto de homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

«La procesión ha tenido mucho éxito en los últimos años», explicó durante la presentación de la cita, Javier Diago, presidente de la cofradía. Prueba de ello es que, por segundo año consecutivo, la hermandad ha tenido que colgar el cartel de «plazas agotadas» a tres semanas de que se celebre el evento religioso. El interés es tal que ya estudia «incorporar una sexta embarcación para el año que viene».

Uno de los momentos clave de la romería será sin duda el canto de La Salve al pasar por debajo del puente que lleva su nombre en Bilbao. Vestidos con pantalón azul marino y camisa blanca, los fieles entonarán la oración en homenaje a aquellos marineros que agradecían a la Amatxu haber llegado sanos y salvos de la mar, pues este es el primer punto de la ría desde el que se ve el Santuario de Begoña. Por problemas de audición en las anteriores ediciones, está vez el canto será retransmitido por un equipo de megafonía cedido por cervezas La Salve. Además, los rezos contarán con una voz muy especial, la del tenor Martín Barcelona, que se unirá a la de los devotos. Cantarán primero el 'Salve Regina' y después el 'Begoñako Andra Mari'.

Otra cosa nueva de la procesión será el punto en el que terminará. Será en la Plazuela de Santiago, ante la Catedral. El cambio de ubicación se ha dado por los problemas que generaba el montaje de las txosnas en San Nicolás. El acto concluirá con un aurresku de honor y la intervención de tres grupos corales.

Más embarcaciones

A la comitiva que acompaña a la virgen peregrina, también se le podrán unir otras embarcaciones particulares. Para ello, desde la cofradía recuerdan avisar con antelación para poder entregarles una banderola identificativa. También advierten que, en el día de la procesión, naveguen atentas a la embarcación que porta la imagen de la Amatxu para evitar incidentes.

Un malentendido común es pensar que la imagen de la Virgen que se pasea en este día tan especial es la que se conserva en el Santuario de Begoña. No se confundan. Tal y como indica su segundo nombre, 'peregrina', esta se utiliza precisamente para sacar en las procesiones de pueblos y ciudades. De hecho, esta «copia» que se conserva durante el año en el Museo de los Pasos de Bilbao debe cumplir una característica especial: no medir más que la original, por lo que es tres centímetros más baja.