«La Amatxu es la Amatxu, sagrada»

Podría decirse que, desde hace siglos, la noche del 14 al 15 de agosto es una de las más largas para la Amatxu de Begoña. ... En la víspera de la festividad de la Asunción de la Virgen, la basílica ya ha abierto sus puertas a cientos de peregrinos de todos los puntos de Bizkaia que han ido llegando a cuentagotas durante la tarde para rendir un sentido homenaje a la patrona del territorio y de Bilbao. «La Amatxu es la Amatxu, es sagrada», comentaban dos hermanas nacidas precisamente en el barrio bilbaíno que lleva el nombre de la virgen. Mabel y María Jesús admitían a las puertas de la basílica, que cada vez que se acercan al templo más que a pedir, prefieren ir a agradecer.

«Venimos siempre que podemos, pero este día y el de mañana son muy especiales», explicaba María Jesús. Mientras esperaban a su hermano para entrar a la misa de seis en la basílica, explicaban que tanto ellas como sus hijas lo han celebrado «todo» en la basílica. «Nos bautizamos, nos confirmamos y nos casamos, es una tradición». Y es que pocas figuras religiosas como esta son capaces de generar tantos sentimientos en los vizcaínos. El peregrinaje a Begoña constituye una de las tradiciones más arraigadas de la cultura del territorio, que cada año consigue reunir a más de 150.00 devotos que acuden a formular sus deseos a a la Amatxu.

Aunque la jornada marcada en rojo en el calendario de muchos devotos es la de mañana, esta tarde ya han empezado los festejos religiosos. Como ya es tradición, los artistas del Gran Circo Holiday de se han acercado sobre las cinco de la tarde hasta la basílica para honrar a la virgen. Lo han hecho acompañados del alcalde, Juan Mari Aburto y el resto de la corporación municipal. Al ritmo de las melodías de la Banda de Txistularis y tras haber entonado el 'Begoñako Andra Mari', los miembros del circo han depositado dos ramos de flores a los pies el altar donde se encuentra la imagen, que ya lleva nueve días vestida de blanco. Tras el homenaje, todos han salido a la entrada de la basílica para presenciar una pequeña actuación de los artistas.

Desde Mungia

Unos de los que más han disfrutado tanto del espectáculo circense, como del religioso, han sido los usuarios de la residencia de ancianos San José Etxe-Alai de Mungia. «Para ellos la religión es muy importante, y la Amatxu ya, ¡ni te cuento!», afirmaba entre risas Vivi Barrera, animadora social del centro. Una veintena de ellos esperaba, tras ver a los artistas en primera fila, a entrar a misa de seis. «Venimos todos los años con dos grupos», explicaba la trabajadora, «unos van a ver la procesión naútica y otros vienen a la Basílica, así pasamos el día». Mabel y María Jesús, también han aprovechado la mañana para ver salir a la Amatxu peregrina desde el puerto de Santurtzi. «Desde hace años que vivo allí, una pena que nos quedasemos sin entradas para poder acompañarla en el barco», comentaba María Jesús.

El que sí ha podido disfrutar de la romería navegando sobre la ría es José Andrés Etxebarria, miembro de la Hermandad de Begoña. «Estamos muy contentos, la procesión ha tenido mucho éxito y, además, ha aguantado el tiempo», afirmaba. Una celebración multitudinaria, que además, sirve para marcar el inicio de la Aste Nagusia, más aún este año, cuando ya quedan menos de 48 horas de que Marijaia asome por el balcón de Arriaga y se lance el txupin que dará comienzo a las fiestas. Para muchos, además de tener un sentido religioso, este día apela también a la tradición. «Para un devoto como yo, esto significa la posibilidad de irradiar la influencia de la Amatxu a la gente. Para los no creyentes es un día de encuentros, de buen ambiente», contaba Etxebarria.

Desde esta tarde, la basílica permanecerá abierta durante toda la noche para aquellos peregrinos que vayan a mostrar sus plegarias a la virgen. La primera misa comenzará de madrugada, a las cuatro de la mañana y, a partir de ese momento se celebrará una cada hora hasta las ocho de la tarde de mañana (con un único descanso entre las dos y las cinco de la tarde).