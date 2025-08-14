El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«La Amatxu es la Amatxu, sagrada»

Un centenar de devotos se han acercado esta tarde a la Basílica de Begoña para homenajear a la virgen en la víspera de la Asunción

Juncal Munduate

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:24

Podría decirse que, desde hace siglos, la noche del 14 al 15 de agosto es una de las más largas para la Amatxu de Begoña. ... En la víspera de la festividad de la Asunción de la Virgen, la basílica ya ha abierto sus puertas a cientos de peregrinos de todos los puntos de Bizkaia que han ido llegando a cuentagotas durante la tarde para rendir un sentido homenaje a la patrona del territorio y de Bilbao. «La Amatxu es la Amatxu, es sagrada», comentaban dos hermanas nacidas precisamente en el barrio bilbaíno que lleva el nombre de la virgen. Mabel y María Jesús admitían a las puertas de la basílica, que cada vez que se acercan al templo más que a pedir, prefieren ir a agradecer.

