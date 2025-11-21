El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Gran Vía es la novena calle comercial más importante de España. Luis Ángel Gómez

Los alquileres comerciales en la Gran Vía bilbaína crecen al ritmo de Madrid y Barcelona

Las rentas en la principal arteria vasca, la novena más cara de España, suben un 8%, con el metro cuadrado ya a 135 euros mensuales

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:45

La Gran Vía bilbaína sigue sin perder comba en el influyente mapa de las principales calles comerciales de España. El último informe de Cushman&Wakefield ' ... Main Streets Across the World' sitúa a la principal arteria vasca como la novena más cara del país, con el metro cuadrado ya a 135 euros mensuales. El eje bilbaíno se sitúa por detrás del Passeig de Gràcia de Barcelona, la calle Serrano de Madrid y la Gran Vía madrileña, que completan el ranking. Un exclusivo 'top 3', donde los alquileres fluctúan entre los 260 y 285 euros. Desembolsos sólo al alcance de firmas de lujo, capaces de afrontar inversiones millonarias alentadas por el crecimiento de un turismo internacional que ha salido en auxilio de la moda exclusiva.

