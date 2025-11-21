Los alquileres comerciales en la Gran Vía bilbaína crecen al ritmo de Madrid y Barcelona

La Gran Vía bilbaína sigue sin perder comba en el influyente mapa de las principales calles comerciales de España. El último informe de Cushman&Wakefield ' ... Main Streets Across the World' sitúa a la principal arteria vasca como la novena más cara del país, con el metro cuadrado ya a 135 euros mensuales. El eje bilbaíno se sitúa por detrás del Passeig de Gràcia de Barcelona, la calle Serrano de Madrid y la Gran Vía madrileña, que completan el ranking. Un exclusivo 'top 3', donde los alquileres fluctúan entre los 260 y 285 euros. Desembolsos sólo al alcance de firmas de lujo, capaces de afrontar inversiones millonarias alentadas por el crecimiento de un turismo internacional que ha salido en auxilio de la moda exclusiva.

Sin embargo, estos últimos resultados ponen de relieve, en opinión de la consultora Cushman&Wakefield, la fortaleza del tramo 'super prime' de la capital vizcaína. Las rentas comerciales han experimentado durante el último año un crecimiento del 8%, el mismo porcentaje que han registrado el Passeig de Gràcia o Serrano. Sin embargo estos aumentos idénticos revelan perspectivas completamente diferentes. Así como en los grandes ejes españoles el destacado encarecimiento viene impulsado por la continua incorporación de empresas internacionales, en el caso de Bilbao se explica por el desembarco de grandes cadenas de precios accesibles y franquicias centradas en la población juvenil. Sin rastro de enseñas de lujo, donde solo susbsisten las joyerías vizcaínas Perodri y Suárez, y plagado de tiendas pertenecientes al grupo Inditex, Cortefiel y el coloso Primark como referentes indiscutibles.

La Gran Vía bilbaína, pese a la pérdida de influencia por la falta de grandes firmas, muestra una buena salud, con solo un 4,5% de disponibilidad, lo que ratifica el análisis del ejecutivo Rob Travers. «Ocupar un espacio en estas calles va más allá del lujo.La presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que dificilmente se consigue en otros entornos».

Bilbao ha vuelto a ganar este año una pelea que mantiene con las ciudades que disputan la 'otra liga', al margen de Madrid y Barcelona. Ha dejado de nuevo atrás a Palma de Mallorca y Zaragoza e incluso adelanta a la madrileña Goya. Por el contrario, Málaga, con su potente Marqués de Larios, sigue ampliando diferencias respecto a Bilbao, con el metro cuadrado a 220 euros mensuales. El informe revela que la presencia física sigue siendo clave para las marcas en busca de ubicaciones icónicas. «Para muchos 'retailers', estar en una ubicación de estas características ya no es un valor añadido, sino una necesidad».