El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Marcelo Escrich, Bea Insa y Rafa Aceves.

Ver 5 fotos
Marcelo Escrich, Bea Insa y Rafa Aceves. Jordy Alemany
La mirilla

Más allá del jazz

El Teatro Arriaga presentó la obra 'Billie', que rinde homenaje a la mítica cantante de jazz, Billie Holiday, interpretada por Bea Insa

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:23

Comenta

Todo lo que la droga puede hacer por ti es matarte… el camino es largo y duro. Y puede matar también a las personas que ... amas». (Billie Holiday, Filadelfia, 1915-Nueva York, 1959). El Teatro Arriaga acogió ayer la obra 'Billie', una producción de La Pacheca Collective que rinde homenaje a la mítica cantante de jazz Billie Holiday. La pieza, interpretada, dirigida y adaptada por Bea Insa, cuenta con el acompañamiento musical de Rafa Aceves al piano y Marcelo Escrich al contrabajo. Más que una biografía escénica, 'Billie' se adentra en los aspectos más humanos y combativos de la artista, destacando su valentía frente al racismo, el machismo y el clasismo. La obra traza un paralelismo entre la lucha de Holiday y la de tantas mujeres anónimas, menos privilegiadas pero igualmente valientes. La vida de Billie Holiday estuvo marcada por la adversidad, las drogas, la cárcel y la discriminación, pero también por un legado artístico incomparable que transformó para siempre el jazz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  2. 2

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  8. 8 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  9. 9

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  10. 10 El Euromillones tendrá un megabote para el próximo sorteo: resultados del 21 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más allá del jazz