Más allá del jazz

Tomás Ondarra Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:23

Todo lo que la droga puede hacer por ti es matarte… el camino es largo y duro. Y puede matar también a las personas que ... amas». (Billie Holiday, Filadelfia, 1915-Nueva York, 1959). El Teatro Arriaga acogió ayer la obra 'Billie', una producción de La Pacheca Collective que rinde homenaje a la mítica cantante de jazz Billie Holiday. La pieza, interpretada, dirigida y adaptada por Bea Insa, cuenta con el acompañamiento musical de Rafa Aceves al piano y Marcelo Escrich al contrabajo. Más que una biografía escénica, 'Billie' se adentra en los aspectos más humanos y combativos de la artista, destacando su valentía frente al racismo, el machismo y el clasismo. La obra traza un paralelismo entre la lucha de Holiday y la de tantas mujeres anónimas, menos privilegiadas pero igualmente valientes. La vida de Billie Holiday estuvo marcada por la adversidad, las drogas, la cárcel y la discriminación, pero también por un legado artístico incomparable que transformó para siempre el jazz.

Desde su mirada personal, Bea Insa construye una narrativa que conecta los episodios más significativos de la cantante con problemáticas aún vigentes en la sociedad actual. La propuesta escénica recorre la infancia de Holiday, sus momentos de gloria y sus caídas, alternando episodios de humor con una reflexión profunda sobre la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Combinando música en directo, proyecciones y una potente carga emocional, 'Billie' invita al público a preguntarse cómo sobrevivir, ayer y hoy, en una sociedad todavía marcada por el clasismo, el machismo y el racismo. A la obra asistieron la actriz, Karmele Larrinaga; el periodista y crítico teatral David Barbero; Jabier Calle, Blanca García Albi, Diana Moldován, Begoña Longo, José Manuel Otero, Nerea y Amia López de Eguilaz, Yolanda Zarandona, Tami Castillo, Isabel Turreira, Rafa Vega, Mertxe Uriarte, Isabel Ortiz de Urbina, Itxaso Landeta, Trini Anguita, Gabriel Bellido, Rosa Cearra, María José Delgado, Txaro Gandiaga, Asun y Begoña Ibarra, Arantza y Amale Jauregi, Rosemary Arias, Noelia Arozamena, Pedro Blanco, Juan Gerekiz, Ana Pérez, Patricia Nieto, Esther Merino, José Zamora, Fernando Altamira, Diana Velasco, Sandra Boni, Joseba Molinero, Begoña Martínez, María Madru, Covadonga Gumiel, Pilar Rodríguez, Otxu Garitazelaia, María José Gorrotxategi, Onintza Uzkudun, Igor Aguirre, Sabina Cardero, Esther Camoiras, Carmen y Cornelio Ruilova y Ana González.

