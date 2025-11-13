Algoritmos al volante

El Grupo Ortasa, concesionario oficial de Hyundai, Skoda, Honda y Suzuki, organizó ayer en su sede central del Alto de Enekuri, a través de su ... departamento de Empresas, una jornada dedicada a la Inteligencia Artificial aplicada al ámbito empresarial y al sector de la automoción, a la que asistieron más de 200 invitados.

Durante dos horas, el reconocido experto y consultor en tecnología e innovación corporativa Néstor Guerra mostró cómo la IA se está convirtiendo en una herramienta esencial en el día a día, a nivel profesional y personal. Para ello, explicó más de treinta aplicaciones y sus usos, demostrando de forma práctica su impacto y capacidad transformadora, en una presentación dividida en tres partes: Bienvenidos al mundo emergente; Revolución silenciosa y Mirando hacia el futuro.

Néstor Guerra, ingeniero superior de Telecomunicaciones, Executive MBA y coautor del libro 'España Lean Startup. El Estado del Arte del Emprendimiento Lean en España', cuenta con una sólida trayectoria en el diseño e implementación de programas de innovación para multinacionales como Repsol, Novartis, Roche, Deloitte, Endesa o Telefónica, entre otras. Su experiencia en la adopción de tecnologías disruptivas y metodologías ágiles como Design Thinking, Lean Startup o Scrum, su visión estratégica y la claridad de sus exposiciones aportaron a los asistentes una perspectiva inspiradora sobre el futuro inmediato de la tecnología.

