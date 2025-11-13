El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algoritmos al volante

Ver 5 fotos
Jordi Alemany
La Mirilla

Algoritmos al volante

El Grupo Ortasa reune a más de 200 profesionales en una jornada especializada en la Inteligencia Artificial

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

El Grupo Ortasa, concesionario oficial de Hyundai, Skoda, Honda y Suzuki, organizó ayer en su sede central del Alto de Enekuri, a través de su ... departamento de Empresas, una jornada dedicada a la Inteligencia Artificial aplicada al ámbito empresarial y al sector de la automoción, a la que asistieron más de 200 invitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  7. 7

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  8. 8 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Algoritmos al volante