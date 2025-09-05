Las algas pueblan la playa de Ereaga
La Diputación de Bizkaia procederá a analizarlas para descartar que se trate de la especie japonesa invasora que ha aparecido este verano en Noja y Santoña y llama a la calma
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:07
La playa de Ereaga ha aparecido este viernes repleta de algas, aunque por el momento fuentes de la Diputación de Bizkaia no precisan si se ... trata de la especie japonesa que se ha avistado en varias ocasiones este verano en los arenales de Noja y Santoña. «No podemos confirmar» que se trate de la temida Rugulopteryx okamurae, que ha traído de cabeza a las autoridades cántabras este verano.
El departamento de Medio Ambiente de la Diputación procederá a analizar los ejemplares hallados en Ereaga para descartar que se trate de la invasora Rugulopteryx okamurae y llama a la calma. «A simple vista pueden parecer iguales a las asiáticas, pero que no hay que alarmarse», apuntan. Insisten en que todos los días se limpian los arenales de algas a primera hora de la mañana.
La presencia del alga japonesa invasora pone en peligro la biodiversidad de especies y tiene una gran capacidad de adaptación. Llegó a Europa en 2009 y se baraja que pudo hacerlo enrollada en un cargamento de ostras japonesas. En 2015 se avistó por primera vez en Ceuta y un año después se expandió por los arenales de Tarifa y otros municipios del Parque Natural del Estrecho. Ahora también está presente en el Cantábrico. Su población crece en gran número y pueden aparecer por miles. En Cantabria, este verano, se han llegado a retirar en tres días hasta 1.620 toneladas.
