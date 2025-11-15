El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yohana Barbero lleva cinco años trabajando en el restaurante Amaren, especializado en carne de buey. Yvonne Iturgaiz

Yohana Barbero | Elegida la mejor jefa de sala de Euskadi

«Hay que agradar sin cansar y no estar todo el rato '¿qué tal todo, qué tal todo?'»

La jefa de sala del Amaren, elegida la mejor profesional vasca, anhela «hacer fijo al cliente y no que venga solo una vez»

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Se sienta en la mesa y, sin ocultarlo, observa algo que no le convence. La jefa de sala del Amaren, donde dirige un batallón de ... 31 trabajadores, ha sido elegida mejor profesional de Euskadi por todas las asociaciones hosteleras de Euskadi y el Gobierno vasco. Yohana Barbero asegura que a muchos comensales hay que racionarles los entrantes «porque no se puede comer todo si quieres llegar bien al plato principal». No se le pasa un detalle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

