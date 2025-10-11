La Aemet confirma que el 'veroño' seguirá al menos hasta el viernes: sol y máximas de 25 grados El viento flojo de componente sur hará que los termómetros arrojen valores más propios del final del verano que del otoño

Silvia Osorio Sábado, 11 de octubre 2025, 11:59

Mientras la dana Alice golpea fuerte en la Comunidad Valenciana y en Murcia, en Bizkaia el panorama es otro cantar. Predomina la estabilidad y así va a seguir, al menos, hasta el viernes. Según las previsiones meteorológicas de Aemet y Euskalmet, la entrada de viento flojo del sur, ha provocado que ya desde este sábado los cielos queden despejados y las máximas suban y se sitúen en torno a los 25 grados, valores más propios del final del verano que del otoño.

Es lo que se conoce como 'veroño'. Un fenómeno que en el caso del territorio parece haberse instalado y que hace que estos días por la calle se vean más sandalias que botas y demás calzado para la lluvia. La subida térmica en comparación con algunos días de esta semana se notará, sobre todo, en las horas centrales del día. Las mínimas, al menos, este domingo, seguirán en torno a los 10 grados. Sin embargo, mañana, el mercurio podría estirarse hasta los 27 grados, indica el pronóstico de la Agencia Española de Meteorología.

El lunes, según prevé Euskalmet, el tiempo continuará «estable» debido a la situación anticiclónica. «Soplará el viento del sur durante la primera mitad del día y a partir del mediodía girará a este-noreste en el litoral. Apenas variarán las temperaturas, en las horas centrales el ambiente seguirá siendo templado».

11/10 11:48 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/qf0edeJmkT — AEMET (@AEMET_Esp) October 11, 2025

A diferencia del área mediterránea, en la que la Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias torrenciales al menos hasta el lunes, en la provincia, no se espera lluvia. Y tampoco el martes ni el resto de la semana. Aunque el pronóstico todavía es prematuro y puede sufrir variaciones, el organismo estatal anuncia que seguirá el buen tiempo hasta el viernes, con cielos despejados y máximas de entre 24 y 26 grados.