El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 11 de octubre
Manu Cecilio

La Aemet confirma que el 'veroño' seguirá al menos hasta el viernes: sol y máximas de 25 grados

El viento flojo de componente sur hará que los termómetros arrojen valores más propios del final del verano que del otoño

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:59

Comenta

Mientras la dana Alice golpea fuerte en la Comunidad Valenciana y en Murcia, en Bizkaia el panorama es otro cantar. Predomina la estabilidad y así va a seguir, al menos, hasta el viernes. Según las previsiones meteorológicas de Aemet y Euskalmet, la entrada de viento flojo del sur, ha provocado que ya desde este sábado los cielos queden despejados y las máximas suban y se sitúen en torno a los 25 grados, valores más propios del final del verano que del otoño.

Es lo que se conoce como 'veroño'. Un fenómeno que en el caso del territorio parece haberse instalado y que hace que estos días por la calle se vean más sandalias que botas y demás calzado para la lluvia. La subida térmica en comparación con algunos días de esta semana se notará, sobre todo, en las horas centrales del día. Las mínimas, al menos, este domingo, seguirán en torno a los 10 grados. Sin embargo, mañana, el mercurio podría estirarse hasta los 27 grados, indica el pronóstico de la Agencia Española de Meteorología.

El lunes, según prevé Euskalmet, el tiempo continuará «estable» debido a la situación anticiclónica. «Soplará el viento del sur durante la primera mitad del día y a partir del mediodía girará a este-noreste en el litoral. Apenas variarán las temperaturas, en las horas centrales el ambiente seguirá siendo templado».

A diferencia del área mediterránea, en la que la Aemet mantiene la alerta naranja por lluvias torrenciales al menos hasta el lunes, en la provincia, no se espera lluvia. Y tampoco el martes ni el resto de la semana. Aunque el pronóstico todavía es prematuro y puede sufrir variaciones, el organismo estatal anuncia que seguirá el buen tiempo hasta el viernes, con cielos despejados y máximas de entre 24 y 26 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  6. 6

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  7. 7 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  8. 8

    La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)
  9. 9

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  10. 10 Despedido el trabajador que llevó pastel de marihuana para merendar en su cumpleaños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet confirma que el 'veroño' seguirá al menos hasta el viernes: sol y máximas de 25 grados

La Aemet confirma que el &#039;veroño&#039; seguirá al menos hasta el viernes: sol y máximas de 25 grados