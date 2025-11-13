La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: ¿llega el frío a Bizkaia? El viento sur seguirá instalado en el territorio, al menos, hasta el sábado, lo que hará que las máximas se mantengan elevadas

Silvia Osorio Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Después de un inicio de otoño atípico, parece que el frío llega a Bizkaia. El viento sur, que esta semana mantiene los termómetros por encima de los 20 grados y los cielos despejados o con poca nubosidad, dejará paso a un tiempo más revuelto y acorde a estas fechas. La Aemet ha avanzado el pronóstico de la próxima semana en el que se observa un giro radical del tiempo: bajarán las temperaturas y volverá la lluvia. Incluso, se prevé nieve a 1.300 metros.

Para el lunes, martes y miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un desplome progresivo del mercurio. El miércoles, por ejemplo, las máximas no superarán los 13 grados y las mínimas se quedarán en torno a 7. Valores bastante más bajos que los de este jueves con 25 y 14, respectivamente.

Por tanto, para el inicio de la próxima semana, habrá que sacar del armario la ropa más abrigada que desde que comenzó el otoño apenas ha sido necesaria ponerse, ya que los termómetros se han mantenido elevados para está época. En numerosas jornadas se han alcanzado los 25 grados de máxima y tampoco ha sido necesario usar demasiado el paraguas.

Hasta este sábado, el viento sur seguirá siendo protagonista, lo que hace que la borrasca 'Claudia', que azota con más virulencia al noroeste peninsular y a Canarias, apenas tenga incidencia en el territorio. De hecho, para este jueves y viernes, Euskalmet ha anunciado que volverá a activar el aviso amarillo por fuertes rachas de viento sur tanto en la costa como en el interior de Bizkaia. Se prevén rachas de más de 100 kilómetros por hora en zonas de montaña y de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el litoral. Este jueves ya se han registrado rachas de hasta 124 kilómetros por hora en Orduña o de 115 en Carranza.

El sábado se prevé que el viento sur amaine. No será hasta la tarde y es entonces cuando la Agencia Vasca de Meteorología pronostica chubascos puntuales. A partir de ahí, el tiempo empeorará. El domingo también podría llover y las temperaturas comenzarán a bajar de forma suave, un cambio de tiempo que se agudizará a medida que avance la próxima semana.